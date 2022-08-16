Татьяна Смирнова – в финале!

Татьяна Смирнова - педагог дополнительного образования для детей с инвалидностью Районного центра детского творчества. Татьяна Воронкина работает педагогом по медиажурналистике. Они представили жюри видеоролик, эссе, трехминутное видеообращение, а также выполнили тестовое задание. В результате педагоги из Ленинградской области вошли в число 90 финалистов из 46 регионов России и ДНР.

Финальные испытания конкурса пройдут в очном формате с 19 по 23 сентября в Красноярске. В первом туре конкурсантам предстоит провести открытый мастер-класс «Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании» и пройти импровизационный конкурс «Проектирование дополнительного образовательного пространства для развития способностей и талантов детей», нацеленный на групповую командную деятельность. Девять конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов в первом туре, станут участниками второго тура, где им необходимо будет пройти конкурсные испытания в педагогическом многоборье и в профессиональном диалоге с представителями Министерства просвещения Российской Федерации.