Футбол – объединяет!

В региональных соревнованиях приняли участие девять юношеских команд - из Приозерского, Выборгского, Бокситогорского, Ломоносовского, Всеволожского, Тосненского, Киришского и Гатчинского районов и две команды девочек – из Всеволожска и Выборга.

Участников соревнований приветствовали – заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района Сергей Пименов и генеральный директор федерации футбола Ленобласти Сергей Галактионов.