Футбол – объединяет!
Сегодня в Гатчине на стадионе «Балтийский» прошли соревнования по футболу между дворовыми командами под эгидой Всероссийского фестиваля дворового спорта.
Рубрики: Спорт
В региональных соревнованиях приняли участие девять юношеских команд - из Приозерского, Выборгского, Бокситогорского, Ломоносовского, Всеволожского, Тосненского, Киришского и Гатчинского районов и две команды девочек – из Всеволожска и Выборга.
Участников соревнований приветствовали – заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района Сергей Пименов и генеральный директор федерации футбола Ленобласти Сергей Галактионов.
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