Фестиваль уличной культуры пройдет в Гатчине
В последнее воскресенье августа в Гатчине пройдет фестиваль уличной культуры. Стать его участником может каждый!
Рубрики: Общество
Город примет у себя лучших представителей по самым разным направлениям уличных видов спорта: брейкинг, паркур, воркаут, скейт, скут. Ребята поделятся своими знаниями и опытом со всеми желающими.
Попробовать себя может каждый, независимо от уровня подготовки! Призовой фонд 70 тысяч рублей.
В программе - открытые ознакомительные мастер-классы, соревнования юниоров и профессионалов, лекции, судейские шоу.
Фестиваль пройдет 28 августа в Гатчине, скейт-парк в микрорайоне Аэродром. Начало в 12.00.
Участие совершенно бесплатное, но чтобы выступить на фестивале, нужно заполнить анкету: http://street-russia.ru
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