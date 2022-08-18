Фестиваль уличной культуры пройдет в Гатчине

Город примет у себя лучших представителей по самым разным направлениям уличных видов спорта: брейкинг, паркур, воркаут, скейт, скут. Ребята поделятся своими знаниями и опытом со всеми желающими.

Попробовать себя может каждый, независимо от уровня подготовки! Призовой фонд 70 тысяч рублей.

В программе - открытые ознакомительные мастер-классы, соревнования юниоров и профессионалов, лекции, судейские шоу.

Фестиваль пройдет 28 августа в Гатчине, скейт-парк в микрорайоне Аэродром. Начало в 12.00.

Участие совершенно бесплатное, но чтобы выступить на фестивале, нужно заполнить анкету: http://street-russia.ru