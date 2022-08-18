Гатчинские «Бизоны» - победители фестиваля дворового спорта

Ярким было открытие фестиваля. Торжественность мероприятию придало живое исполнение гимна Ленинградской области, поздравление с днём физкультурника от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и министра спорта РФ Олега Матыцина. Юных спортсменов приветствовали также председатель областного комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Иванов, руководители Тосненского района и городского поселения Никольское, депутаты Законодательного собрания области.

Старт соревнованиям дал помощник губернатора Ленинградской области, координатор проекта «Детский спорт» в СЗФО Вячеслав Комаров. Отдохнувшие на летних каникулах дети с азартом начали спортивные баталии. Тёплая летняя погода помогла организаторам провести соревнования на высоком организационном уровне.

Гатчинские спортсмены отлично проявили себя. Команда девушек «Гатчина» завоевала серебро в турнире по баскетболу 3х3. Команда «Бизоны» из Рождествено стала победителем в соревнованиях по флорболу.

Традиционно в рамках фестиваля состоялся турнир по мини-футболу с участием представителей различных конфессий и национальностей. В этом году приняли участие команды: Петербургской митрополии, Гатчинской епархии, Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии на территории России, Дацана Гунзэчойнэй Санкт-Петербуржского буддистского храма, межнациональная команда Дома Дружбы Ленинградской области, межнациональная команда г. Никольское.