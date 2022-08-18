Летние мотивы в красках и графике Варвары Веселовой

Как и все талантливые дети, Варвара стала рисовать стала очень рано, обучаясь в детской студии Гатчинского Дома культуры. Начальное художественное образование продолжила в детской художественной школе города Гатчины, где получила первичные навыки понимания цвета, рисунка, живописи и композиции. Закончив ДХШ с отличием, Варвара поступила в Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию им. Штиглица, на кафедру станковой и книжной графики. Увлеченно занимается печатью литографии и линогравюры.

«Идея выставки пришла ко мне очень давно, и мне хотелось воплотить этот проект именно в конце лета, - рассказывает Варвара. - Собрать материал и подготовить экспозицию мне помогли прекрасные люди, которые работают в центре Покровского собора, и мои друзья. Реализация этого проекта показывает творчество молодого художника, который живет в Гатчине и очень любит изображать родной город в своих картинах».

На выставке «Летние мотивы» представлены живописные и графические работы молодой художницы. Сюжеты ее картин связаны с юностью и летними впечатлениями. По-юношески романтичные, они в то же время удивляют контрастностью, сочностью красок и глубиной проработки композиции. А еще эти работы оставляют ощущение летнего тепла, света, душевного уюта и поэтичности природы, наполняя душу зрителя умиротворением.

Лето пройдет, но лето останется, и уже навсегда — в работах наших художников.

Выставка «Летние мотивы» Варвары Веселовой продлится в духовно-просветительском центре Покровского собора до 31 августа.