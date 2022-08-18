Войсковицы: Год Молодёжной улицы и школы № 1

- Работа предыдущих лет принесла свои плоды – постепенно, целенаправленно мы приводим территорию в порядок, – рассказывает глава администрации Войсковицкого поселения Евгений Воронин. – В этом году у нас два значительных события: реновация школы № 1 и газификация деревни Рябизи. Это последний населенный пункт, который остается без газа. До конца года газификация деревни должна завершиться.

- В школе сделан отличный ремонт. Что теперь на повестке?

- Реновация Войсковицкой школы № 1 ведется по региональной программе, и руководство Гатчинского района приняло решение о комплексности проведения работ. Сейчас идет благоустройство территории, здание школы ремонтируется снаружи: фасад будет готов к 1 сентября, остальное – позже. По дизайнерскому проекту, старый кирпич будет облицован плитами – белого, светло-серого, серого и желтого цветов.

Дорожки на территории школы заасфальтируют. Выкорчевали участок, где будет оборудована площадка для прогулок групп продленного дня, которые очень востребованы. Пришкольная территория большая, отдельный участок будет отведен для занятий школьного отряда Юнармии.

Школьная спортивная площадка уже готова принимать юных спортсменов. Спортплощадка – типовая, со специальным покрытием, оборудованием и трибуной. Правда, с учетом размеров и сложного рельефа ее пришлось делить на три части. В итоге получилось футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки и, ниже уровнем, площадка для занятий легкой атлетикой.

- А до стадиона в Войсковицах реконструкция не дойдет?

- Мы разработали проект, сделали смету, но после пересчета в связи с существующими реалиями стоимость возросла в полтора раза: теперь реконструкция стадиона обойдется в 90 млн рублей. Стадион большой, финансов пока нет, но в перспективных планах этот вопрос значится.

Этот год для нас можно назвать «Годом ремонта дорог на Молодежной улице», на который было направлено более 12 миллионов рублей. Это значительная сумма для нашего поселения, но Молодежная давно требовала полноценного ремонта. Подъездная дорога к дому № 8 на этой улице была построена как временная – и в таком качестве просуществовала 30 лет. В этом году мы ее наконец комплексно ремонтируем. Завершен ремонт дворов у домов № 4 и № 6 на Молодежной – это большая территория, которая тоже много лет ждала ремонта.

Собственно, в ремонте нуждались все дворы поселения, но теперь этот процесс близится к завершению. Все меньше и меньше остается дворов, где не было бы нормальной асфальтированной парковки. Почти все дворовые территории отремонтированы; необходимо сделать еще участок за военным городком в Новом Учхозе и в Войсковицах на улице Ростова. И, надо заметить, что в этом году нам удалось совместить благоустройство дворов и подъездов к домам.

- Как в деревнях с благоустройством?

- Мы чередуем: один год делаем что-то необходимое в одной деревне, потом – в другой. В Карстолово дороги сделаны, уличное освещение есть, в прошлом году были оборудованы контейнерные площадки. В Тяглино освещение и дороги есть – тоже не было нормальной мусорной площадки. В этом году установили там две бетонные площадки для сбора бытовых отходов (каждый год мы устанавливаем по две новых площадки, где это требуется). В Рябизи сделано уличное освещение, и идет процесс газификации. Мы постоянно совещаемся со старостами, и коллегиально принимаем решение, куда направить средства.

- В каком состоянии детские площадки в поселении?

- То, что еще пригодно к использованию, мы поддерживаем в нормативном состоянии. По возможности меняем оборудование. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» нам удалось получить софинансирование на реновацию детской спортивно-игровой площадки в Войсковицах на площади Манина, д. 1-6. Это первые многоэтажки, которые строились в 1960-1970 годах. Детская площадка давно просила ремонта, и теперь она приобретет современный облик: положим безопасное резиновое покрытие, установим новое оборудованием. Работы будут завершены до конца сентября.

- Какие планы на будущий год?

- В следующем году рассчитываем получить средства на ремонт фасадов Центра культуры и спорта. Подъезд к 102-му отделению полиции и соседним домам на улице Ростова ждет своего часа: составим смету и, скорее всего, в следующем году отремонтируем. Также мы заявились в программу «Комфортная городская среда» на следующий год: у нас готов дизайн-проект танковой аллеи, которая должна появиться в Новом Учхозе.

Екатерина Дзюба