В Гатчине пройдет первый благотворительный забег

В забеге будут участвовать взрослые и дети от 8 лет. Дистанции (1.5 км • 5 км • 21.1 км • 63.3 км) продуманы так, чтобы участникам было интересно независимо от уровня подготовки.

Средства, собранные от взносов участников забега, пойдут одной из десяти некоммерческих организаций региона. При регистрации участники могли выбрать, какой именно НКО пойдет их взнос.

Поддержать предлагалось (на выбор):

- Всеволожский район: РООЗППГБОС «Токсовские озера», Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Шарик», АНО «Семейно-Молодежное Сообщество», АНО «Конно-драматический театр «ВелесО»

- Гатчинский район: Благотворительный фонд «Благо Дари», РОО «Школа третьего возраста», АНО Социальный центр спасения и реабилитации животных «Альтера Вита»

- Кингисеппский район: АНО «Экологичное Развитие»

- Тосненский район: ЛООО «Сохранение природы и культурного наследия»

- Киришский район: Благотворительный фонд «Ангел надежды»

Мероприятие реализуется в рамках проекта «Команда 47 начинается с тебя!» АНО «В ногу со временем», поддержанного Грантом Губернатора Ленинградской области при сотрудничестве с Администрацией Гатчинского района и ГБУК ЛО «Парковое агентство».