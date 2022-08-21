Хоровая школа «Апрель» и хореографическая студия «Солнышко» в Гатчине приглашают!

Образцовые хоровые коллективы хоровой музыкальной школы «Апрель», занимающиеся по уникальной методике Д. Е. Огороднова, - это возможность приобщить ребенка не только к музыке, но и получить полноценное качественное музыкальное образование, которое включает в себя весь курс музыкальной школы. Благодаря профессиональным педагогам по хору, сольфеджио, фортепиано, музыкальной литературе и вокалу, дети хоровой школы регулярно становятся лауреатами различных конкурсов, совершают множество познавательных поездок на концерты, фестивали и конкурсы, весело и увлекательно проводят время в хоровых лагерях, участвуют в различных Всероссийских проектах.

30 августа, 2, 5, 6, 8 сентября с 17.00 до 18.00 состоится дополнительное прослушивание детей 5-7 лет для набора в подготовительные классы хоровой музыкальной школы «Апрель».

Образцовая хореографическая студия «Солнышко», созданная Почетным работником общего и дополнительного образования Скворцовой Галиной Витальевной, в этом году отметила свой 35-летний юбилей. Воспитанницы студии являются лауреатами конкурсов различного уровня, постоянными участниками различных районных и областных мероприятий, ведут активную концертную деятельность, осуществляют постановку хореографических спектаклей. В программе обучения: детский танец, классический танец, современный танец, постановка спектаклей.

Дополнительный набор девочек состоится 2 и 6 сентября с 18.00 до 19.00 по следующим возрастным категориям:

5-7 лет – без танцевальных навыков (подготовительные группы),

8-13 лет – с танцевальной подготовкой (студийные группы).

Руководитель хореографической студии Ирена Викторовна Бобкова.

На занятие при себе иметь: удобную одежду для занятий (лосины, футболка) сменную обувь (чешки/балетки/носки).

Хореографический коллектив – это прекрасная возможность приобщить ребенка к искусству и сделать его сильным и уверенным в себе!

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Мы ждем вас в указанные дни по адресу: г. Гатчина, ул. Изотова, д. 17, Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 «Центр образования».

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