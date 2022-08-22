День Российского флага в Гатчине

На праздник собрались жители города, представители администрации, учреждений культуры, ветераны и молодежь, взрослые и дети. Руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском районе Людмила Сенькина зачитала поздравление главы 47 региона Александра Дрозденко:

- Флаг России – это не просто символ государства, – это символ величия нашей страны, нашего нерушимого единства. Любовь к нему тождественна любви к родной земле, ее многовековой истории, свершениям и победам предков. Сегодня трехцветное знамя продолжает сопровождать самые важные события в жизни страны. Мы испытываем особую гордость, когда Российский триколор взмывает вверх в честь достижений наших спортсменов, в честь ратных и трудовых подвигов наших соотечественников. Пусть и впредь флаг России высоко развевается над сильной, устремленной в будущее державой, – говорится в поздравлении губернатора.

Заместитель главы Гатчинской администрации по местному самоуправлению Ольга Павловна Мясникова поздравила всех от имени руководителей города и района:

- Российский триколор олицетворяет собой могущество и величие отечества, объединяет граждан в стремлении сохранить силу и независимость России. Уважение к флагу – это прежде всего уважение к истории своей Родины, ее культуре, традициям, залог сохранения мира и согласия. Этот праздник – еще один повод, чтобы ощутить свою сопричастность к великой державе.

На концерте в честь Дня Российского флага выступали творческие и спортивные коллективы Гатчины, звучали народные и патриотические песни, а над головами собравшихся развевались бело-сине-красные полотнища.

Андрей Соколов