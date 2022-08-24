В Лукашевской школе готовятся к новому учебному году

В 2022 году в Лукашевской средней общеобразовательной школе был запланирован текущий ремонт здания - ремонт водосточной системы и фасада, устройство гидроизоляции подвала. Согласно заключенному контракту, 15 августа работы были начаты.

Срок исполнения контракта 30 дней, но подрядчик взял на себя повышенные обязательства и уложится за 12-14 дней.

На 23 августа процент выполнения ремонтных работ составляет: по ремонту фасада - 100%, по ремонту водосточной системы - 85%, по гидроизоляции подвала - 85%.

По информации на 22 августа, в 2022-2023 учебном году в Лукашевской школе планируется открыть 15 классов для обучения 340 человек, из них 170 человек – в начальной школе (1 – 4 классы). Инклюзивное образование начнут получать 38 детей с ограниченными возможностями здоровья. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. В рамках реализации программ дополнительного образования школьники смогут заниматься медиа-центре, театральной студии и школьном спортивном клубе.