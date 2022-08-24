В Сиверскую приехал «Граф Нулин»!

Театральная жизнь всегда занимала особое место в истории дачного поселка Сиверский. Накануне октябрьской революции здесь существовало шесть театров, в поселке не раз выступали знаменитые артисты. Традиция продолжилась и в советское время, когда актеры столичных театров приезжали в Сиверскую — отдохнуть и заодно порадовать местных жителей и дачников своими выступлениями. И поэтому особенно радостно было увидеть в этот теплый августовский день в гостиной музея «Дачная столица» замечательную игру молодых и талантливых актеров театра «На Литейном».

...«Едут! Едут!!» - кричит горничная Параша своей молодой, скучающей в одиночестве барыне. И действительно, где-то неподалеку звенят колокольчики, а вскоре в дом вскоре входит усталый молодой повеса, который готов по достоинству оценить пышные формы и здоровый деревенский румянец хозяйки...

И вот на глазах у зрителей завязывается незамысловатая, но очень живая провинциальная история, которая удачно вписывается в интерьер музея «Дачная столица», основанного как раз в старинной барской даче. Артисты играют легко, радостно и вдохновенно, чему способствует такой же легкий и острый пушкинский язык, который Александр Сергеевич оттачивал, скучая в Михайловском. События на импровизированной сцене развиваются быстро, а действие перемежается вокальными актерскими номерами, среди которых и старинные русские песни, и романсы XIX века, и даже фрагменты популярной советской оперетты.

Но главное, пожалуй — это переполненный зрительный «зал», который, казалось бы, гармонично слился со сценой в единое целое. И в этом сказалось уникальное художественно-постановочное решение спектакля, которое позволяет вписать его практически в любое культурное пространство. В театре «На Литейном» накоплен большой опыт адаптации постановок к условиям различных игровых площадок. Но, наверное, наиболее органично этот милый провинциальный анекдот зазвучал в окружении предметов господского дачного быта, осязаемых и зримых свидетельств исчезнувшего образа жизни — того самого, при котором были столь уместны изящные развлечения в виде домашнего музицирования и небольших театрализованных любительских постановок.

Кстати, «Граф Нулин» - не первая постановка, которую театр «На Литейном» привозит в Сиверскую. В мае этого года, по инициативе Информационно-туристского центра Гатчины, команда театра показала в музее «Дачная столица» детский спектакль «Алиса в Стране чудес».

Как говорят сотрудники театра «На Литейном», им очень понравилась возникшая в зале атмосфера. Артистов встретили замечательно, публика собралась неслучайная. От души благодарны питерцы и команде музея «Дачная столица», которая очень трогательно заботилась о быте и удобстве актеров. В итоге решили, что камерная обстановка «Дачной столицы» как нельзя лучше подходит для спектакля «Граф Нулин», в котором показана жизнь провинциальной усадьбы, и который сам по себе - усадебный анекдот.

В этот день в музее «Дачная столица» был полный аншлаг. Зрители встречали и провожали актеров бурными аплодисментами. Кстати, публика была из мест самых разных — не только из Гатчинского района, но и из Санкт-Петербурга.

Наталья — петербурженка. На спектакль приехала из Вырицы со всей своей большой семьей. «В наших дачных сезонах открылось что-то совершенно новое для нас, - говорит она. — Мы любим театр, часто посещаем питерские театры. Но раньше лето для нас было своего рода театральными каникулами, а теперь появилась замечательная возможность увидеть любимые постановки и во время отдыха».

«Мы знали Сиверскую как место природных красот: обнажения Девона, живописный Оредеж, большое количество природных источников, - признается преподаватель детской музыкальной школы в Павловске Татьяна Мороз. - А теперь мы открыли для себя новую точку притяжения - музей «Дачная столица». Нам очень повезло попасть на этот спектакль. Благодаря аутентичной атмосфере произведение великого классика органично смотрелось в гостиной музея. Произвела впечатление игра актеров , прекрасно подобранное качественное музыкальное оформление. И особо хочется отметить вокальные способности актеров! Очень хочется надеяться , что такие встречи будут радовать нас и дальше! Огромная благодарность организаторам и идейным вдохновителям, подарившим нам этот праздник!»

А напоследок остается отметить, как заметно изменился и похорошел информационно-культурный центр Гатчинского района «Дачная столица» за последний год. Музей активно развивается и преображается, причем не только внешне, но и внутренне. Происходит это, в том числе, благодаря реализации дизайн-проекта, разработанного в 2021 году за счет средств программы «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе». В этом году, при поддержке администрации Гатчинского района, выполнен ремонт фасада здания, сейчас идут к завершению работы по декоративному оформлению здания (резные наличники, крылечки).

В планах Информационно-туристского центра Гатчины и дальше приглашать в музей «Дачная столица» труппы столичных театров для показа театральных постановок, включая спектакли специально для туристических групп (по предварительному заказу). Так что ждём дальнейшего возрождения и развития старинной традиции летних дачных театров в Сиверской!