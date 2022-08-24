Жучка за внучку…

19 августа сотрудники гатчинского уголовного розыска задержали 18-летнего уроженца Саратовской области Александра Г., подозреваемого в двух эпизодах телефонного мошенничества.

25 июля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 81-летней жительницы Гатчины. Ей позвонили на домашний телефон, и женский голос, похожий на голос ее дочери, плаксиво сообщил о сбитом пешеходе. Якобы дочь совершила ДТП, и ей позарез нужны деньги. После этого, как водится, трубку взял мужчина, представился следователем из Санкт-Петербурга и заявил, что пострадавшему срочно нужна операция. В случае оплаты этой операции уголовное дело возбуждаться не будет.

Ничего не проверяя, пенсионерка изъявила готовность платить и честно призналась, что у нее есть деньги, только они в банке. Тогда «следователь из Петербурга» попросил ее одеться и выйти на улицу: за ней приедет такси и отвезет в банк. Не удивившись сервису, дама отправилась в Сбербанк на Красной, сняла 180 тысяч рублей и вернулась домой. Ей снова позвонил мужчина и велел завернуть купюры в полотенце, полотенце положить в пакет, а за ним придет брат потерпевшей.

«Брат» нарисовался через несколько минут: маленький, щупленький подросток в черном – с медицинской маской на лице. Дама вручила ему полотенцец с деньгами и отправила восвояси. И только после этого выяснила, что никакого ДТП ее дочь не совершала…

А через три дня в гатчинскую полицию поступило аналогичное заявление от жительницы Хохлова поля, пенсионерки 1938 года рождения. Ей тоже позвонила плачущая женщина. Представилась дочерью, которая сбила человека: пострадавший находится в реанимации, нужны деньги на операцию. Как впоследствии объяснила пенсионерка, именно из-за того, что женщина плакала, она поверила: да, это действительно ее дочь.

Дальше выбитой из колеи пожилой даме позвонили на мобильный: мужской голос представился сотрудником полиции, повторил историю про сбитого человека в реанимации и потребовал денег – 400 тысяч рублей во избежание привлечения к уголовной ответственности дочери. Мать такой суммой не располагала, но доброхот согласился и на меньшее – на 120 тысяч. Он предупредил, что через некоторое время за деньгами придет человек. Вскоре и правда – человек пришел, деньги были отданы.

Потом, конечно, потерпевшая узнала от собственной дочери, что ее обманули: деньги присвоили мошенники.

Следственным управлением УМВД России по Гатчинскому району были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ: мошенничество в значительном размере. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали и полностью изобличили 18-летнего уроженца Саратовской области Александра Г., проживающего во Всеволожском районе, лицо без определенных занятий, не судимого. Гражданин Г. заключен под стражу и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

Однако арестом молодого мошенника дело не кончилось. 18 августа в дежурную часть Войсковицкого отдела полиции обратилась 85-летняя жительница Войсковиц. Ей на домашний номер позвонила женщина, которая сказала, что передаст трубку внучке. Молодой женский голос, действительно похожий на голос внучки, заныл: «Бабушка, я сбила человека, ему необходима операция, срочно нужны деньги». Попутно «внучка» уточнила сумму, имеющуюся у бабушки в наличии.

Дальше трубку опять взяла женщина, представилась следователем, выспросила у бабушки фамилию-имя-отчество, дату рождения и велела завернуть деньги в наволочку и полотенце – и ждать, когда за ними приедут.

Бабушка завернула 90 тысяч в белье и через 15 минут вышла на улицу. Подъехала темная машина, вышел мужчина – на вид лет 35, худой, с бородкой, в синих брюках и кепке, сказал, что он – водитель следователя. Забрал деньги в наволочке и уехал.

Через некоторое время бабушка позвонила своей дочери и узнала, что с внучкой все в порядке, ДТП не было, 90 тысяч подарены преступникам. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.