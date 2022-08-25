Гатчинская школа №4: наружные работы завершаться до конца года

На сегодняшний день в двух зданиях старейшей школы города – Гатчинской школы №4, расположенной на ул. Чкалова, завершена реставрация кирпичной кладки внутренних и наружных стен, продолжается вывоз и утилизация строительного мусора, выполняются работы по устройству межэтажных перекрытий, производится замена кровли. Установлены строительные леса и идут работы по реставрации фасада.

Как сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района, до конца 2022 года будут завершены наружные работы, установлены окна и произведен запуск отопления, что позволит в зимний период приступить к внутренним отделочным работам.

Напомним, что муниципальный контракт на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия под названием «Капитальный ремонт здания школы МБОУ «Гатчинская СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов» был заключен 2 июля 2021 года. Конкурс выиграла подрядная организация - ООО «РЕССТРОЙ».

Стоимость работ по контракту составила 440 млн рублей. Источник финансирования – бюджеты Ленинградской области и Гатчинского муниципального района. Капремонт школы выполняется рамках муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе» и государственной программы «Создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», в рамках национальный проекта «Образование».

Завершение работ планируется до 30 ноября 2023 года. За период с июля 2021 года по июль 2022 года подрядчику оплачено около 10 процентов от суммы контракта.

При выполнении мероприятий по объекту были выявлены виды работ по реставрации, не предусмотренные утвержденной проектно-сметной документацией, в результате возникла необходимость ее корректировки. В связи с этим готовиться документация для заключения договора с Федеральным государственным унитарным предприятием «Государственный Республиканский Центр экспертизы и сертификации в области охраны и реставрации памятников истории и культуры «Росгорэкспертиза» на проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения, для внесения изменений в проектно-сметную документацию.