«Ленинский комсомол» направляется в Выборгский район

Первая часть проекта транспортировки легенды отечественного флота в здание Музея военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов» стартует 27 августа.

«Мы рады, что у нас появилась возможность участвовать в таком масштабном проекте. Подводная лодка «Ленинский комсомол» станет уникальным экспонатом Музея военно-морской славы на «Остров фортов» и будет способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколению, укреплении в них чувства гордости за свою страну, популяризации достижений отечественной науки, судостроения и военно-морских традиций», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

На этом этапе «Ленинский комсомол» пройдет путь от Зимней пристани Кронштадта до акватории Выборгского судостроительного завода. Здесь ее установят на погружную баржу «Атлант» — единственную в России, подходящую для перевозки такого размера корабля и способную поднять его до уровня причала в порту выгрузки, откуда возможно будет перевезти подводную лодку по суше.

«Дан старт большой инженерно-логистической операции, которая разрабатывалась полгода. Подъем из воды и размещение внутри здания более чем стометровой подводной лодки — это настоящий инженерный вызов: еще никто в мире такого не делал. Мы вместе с профильными специалистами проанализировали различные варианты перемещения К-3. В результате была разработана схема транспортировки, безопасная для экологии Финского залива, оптимальная по срокам и затратам. Она сочетает морские операции с сухопутной перевозкой по улицам города Кронштадта. Этот проект наверняка станет частью технологической истории России», — отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области