27 августа нас ждёт «Ночь кино»

27 августа на 21 площадке покажут новинки отечественного кинематографа: фильмы «Последний богатырь: посланник тьмы», «Пара из будущего» и «Чемпион мира».

- Ленинградская область всегда вызывала интерес российских кинематографистов, здесь снимались многие известные ленты советского и российского кинематографа. Ежегодно мы принимаем у себя знаковые кинофестивали и организуем бесплатные кинопоказы под открытым небом для всех желающих. «Ночь кино» — это еще одна возможность бесплатно посмотреть фильмы и просто хорошо провести время, — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Кинопоказы пройдут в библиотеках, Домах культуры, культурно-досуговых центрах и кинотеатрах. Например, в Гатчине к акции присоединился кинотеатр «Победа», в поселке Сиверский – СККЦ «Юбилейный». В Выборге кинотеатр будет оборудован в лекционном зале библиотеки Алвара Аалто, в Луге участие в акции принимает киноцентр «Смена», жители Волхова смогут посмотреть кино в городском Дворце культуры, а в Рощино кинотеатр будет оборудовано на летней эстраде поселкового центра культурного досуга. С полным перечнем мест, где пройдет акция «Ночь кино», можно познакомиться по ссылке.

Организаторы акции «Ночь кино» — Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».