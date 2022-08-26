Парк культуры и отдыха – в усадьбе Демидовых

Как рассказали в Парковом агентстве Ленинградской области, гостей праздника ждет ностальгическое путешествие во времени. В тенистых аллеях Демидовского парка оживут слегка забытые образы советского прошлого. Гости смогут погрузиться в атмосферу парка культуры и отдыха: разучить вальс, фокстрот, польку, кадриль или твист под живую музыку джазового оркестра на стилизованной ретро танцплощадке, познакомиться с культурой паркового общепита, сразиться с гроссмейстером в сеансе одновременной игры в шахматы, сыграть в шашки или домино, посетить импровизированный детский Луна-парк, поиграть в игровые ретро автоматы.

На Большой поляне откроется настоящая эстрада, выступят коллективы творческой самодеятельности, которые исполнят самые популярные песни советских лет. Там же в 16:00 состоится кинопоказ легендарного фильма «Покровские ворота» (реж. М. Козлов, 1982 год, к/с «Мосфильм»)

Гостей парка будет ждать необычный сюрприз - каждый сможет принять участие в розыгрыше, самые удачливые смогут подняться в небо на самом настоящем воздушном шаре. Полет состоится при благоприятных погодных условиях.

Начало фестиваля в 12:00, окончание – в 18:00. Место проведения: Гатчинский район, Тайцы, Санаторское шоссе, пос. Санаторий им. Свердлова, усадьба Демидовых.

Напомним, что Демидовский парк - живописный парк с усадьбой, построенной промышленником Александром Демидовым в 1770 году. Усадебный дом является образцом парковых построек в стиле классицизма. В 1897 году усадьба была передана «Обществу русских врачей в Санкт-Петербурге», которое приспособило имение под медицинское учреждение. В ХХ веке часть парка отдали под санаторий для туберкулезных больных, просуществовавший до Великой Отечественной войны. В годы войны тут размещался немецкий госпиталь. В последние советские годы (до 1989 года) в усадьбе вновь находился санаторий.