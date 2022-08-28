Неделя в Гатчине начнется с отключения воды

МУП «Тепловые сети» г. Гатчина сообщают, что в связи с проведением регламентных работ на газовом оборудовании на котельной № 9 будет прекращена подача горячего водоснабжения с 9:00 29 августа до 8:30 30 августа по адресам: Гатчина, Красноармейский пр., ул. Киевская.

МУП «Тепловые сети» г. Гатчина сообщают, что в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе 30 августа с 09.00 до окончания работ 30 августа будет прекращена подача горячего водоснабжения по адресам: центральная часть города Гатчины, микрорайоны Въезд, Хохлово поле.

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с производством ремонтных работ на магистральном водопроводе на 3 дня будет перекрыто движение автотранспорта в Гатчине по улице Хохлова. Участок дороги по ул. Хохлова от пр. 25 Октября до ул. Хохлова, д. 7 (детская поликлиника) будет закрыт с 09.00 28 августа до 18.00 30 августа.

По этой же причине будет прекращена подача холодного водоснабжения с 22.00 29 августа до 09.00 30 августа по следующим адресам: микрорайоны Въезд (до ул. Чкалова), Хохлово поле, центральная часть города, Загвоздка, Промзона-1.