Ключевые векторы развития образования

Представителей педагогического сообщества Гатчинского района приветствовала глава администрации Людмила Нещадим.

- За каждым из вас, дорогие педагоги, стоит конкретный ребенок со своим характером, особенностями, желаниями. И каждый из вас должен вложить в ребенка те основные качества, которые дадут ему возможность стать гражданином великой страны. Я хочу пожелать каждому учителю, работающему в системе образования Гатчинского района, здоровья, мужества, служения своему Отечеству, своим землякам и детям, - сказала Людмила Нещадим.

По традиции на большом педсовете состоялось торжественное чествование учителей, завершающих трудовую деятельность, и поздравление молодых специалистов, приступающих к работе в 2022 году.

Ключевые векторы

Система образования Гатчинского района в 2022-2023 учебном году будет представлена 91 образовательной организацией (85 – муниципальные образовательные учреждения, 6 – негосударственные образовательные учреждения) с общим охватом обучающихся более 31 тысячи человек.

Ключевые векторы развития системы образования обозначила в своем докладе председатель комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых.

- Указом Президента Российской Федерации 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Большие изменения ждут систему образования: Министерство просвещения запускает проект «Школа Минпросвещения», в школах появится должность - советник руководителя по воспитанию, будет введена еженедельная церемония поднятия флага и исполнения гимна РФ, начнутся «Разговоры о важном». Эти новшества призваны улучшить качество образовательной и воспитательной деятельности, - сказала Наталья Быстрых.

Рассказывая о направлениях деятельности системы образования в 2022-2023 году, Наталья Быстрых отметила переход на обновленные стандарты начального и основного образования, выполнение показателей нацпроекта «Образование» и участие в других федеральных и региональных проектах. В перечень первостепенных задач включено развитие образовательной инфраструктуры и форм организации образования.

Обновление по форме и по содержанию

На развитие системы образования Гатчинского района, реализацию мероприятий национального проекта «Образование», подготовку образовательных учреждений к новому учебному году предусмотрено более 500 млн рублей консолидированного бюджета (областной бюджет, муниципальный бюджет, депутатские средства).

К 1 сентября планируется открытие детского технопарка «Кванториум» на базе Гатчинской школы №9 и центра естественно-научного образования «Точка роста» на базе Дружногорской школы. Он станет восьмым центром в Гатчинском районе. Благодаря созданию сети центров образования «Точка роста» второй год в системе образования района функционирует муниципальный образовательный проект «СтартПрофИТ-2025», направленный на развитие инженерно-технического творчества.

В текущем году в школах шли большие и малые ремонты. Наиболее важные из них - ремонт фасада и благоустройство территории Войсковицкой школы, продолжение капремонта школы №4, капремонт здания детского сада №40 с заменой фасада. Завершается строительство детского сада на 220 мест д. Малое Верево. Срок окончания работ - 15 ноября 2022 года. Они идут в соответствии с графиком.

Завершен ремонт трех спортивных залов - в Коммунарской школе №1, Коммунарской школе №3 и Сиверской гимназии. Отметим, что с 2019 года проведен ремонт 12 спортивных залов. Ремонтируются три спортплощадки – в Сиверской гимназии, Елизаветинской школе и Гатчинской школе №11.

В апреле заключен контракт на строительство школы в микрорайоне Аэродром на 1175 мест. Срок окончания работ - не позднее 31 декабря 2024 года. Ведется корректировка и разработка документации. Подрядчик уже завершил устройство временного ограждения строительной площадки, обеспечение её электроэнергией. Установлены камеры видеонаблюдения. Выполнены работы по очистке участка стройки от зеленых насаждений.

Учебный год в цифрах

В 2022-2023 учебном году в Гатчинском муниципальном районе приступят к школьным занятиям 21727 учеников, что на 505 человек больше по сравнению с прошлым годом. Соответственно, классов будет открыто на 20 больше - 884 класса. Их средняя наполняемость по району - 24 ученика, но в городских школах цифра выше – 27 учеников.

В две смены в этом году учатся дети в школах №1, №7 и №9 в Гатчине, Коммунарской школе №2 и на период реновации в Гатчинской школе №4.

По данным на конец августа, в детских садах в этом году будет 9937 воспитанников (до трех лет – 1767 детей), что на 386 меньше, чем в прошлом году. Открыта 471 группа. Средняя наполняемость групп по району - 22 ребенка, из них общеразвивающие детсады - 25 детей, компенсирующие - 13 детей, комбинирующие - 18 детей.

Очередь на предоставление места в дошкольном образовательном учреждении составляет 2054 ребенка, из них до трех лет - 1955 детей. Актуальный спрос на 1 сентября 2022 года - 488 детей, из них до трех лет - 416 детей.

Бесплатным питанием обеспечены 9076 учеников начальной школы. Стоимость рациона - 125 рублей. Также бесплатным питанием обеспечены льготные категории школьников с 5 по 11 класс. Всего – 2685 человек.

Достижения гатчинских школьников на Всероссийской олимпиаде, особые успехи в учении и на экзаменах будут отмечаться не только дипломами и медалями. Администрация Гатчинского района в 2022 году учредила премии талантливым ученикам, ставшим победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Размер премии составляет 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно. Также районной администрацией учреждены премии педагогическим работникам за подготовку победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Премия для наставников составляет 30 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.

Кто учит наших детей

В новом учебном году в школах Гатчинского района будут трудиться 2662 педагога. Из них 1645 человек имеют высшую и первую квалификационные категории (62%), звания «Почетный работник Российской Федерации» и «Заслуженный учитель Российской Федерации» имеют 124 педагога, степень кандидатов педагогических наук - 12 человек.

Около половины учителей в возрасте от 36 до 55 лет, после 55 лет – 42%. И только 9% учителей имеют возраст до 35 лет.

В 2022-2023 учебном году в образовательные учреждения пришли работать 46 молодых специалистов. Двум из них предоставлено муниципальное служебное жилье.

Молодые педагоги получат финансовую поддержку. На муниципальном уровне единовременная выплата молодым специалистам увеличена в два раза и составит 20 тысяч рублей, а единовременная региональная выплата – 30 тысяч рублей. Также в течение первых трех лет работы молодые педагоги получат суммарно 169 тысяч рублей (по 56,5 тысяч рублей ежегодно).

Татьяна Можаева