Диктант Победы для гатчинцев
Гатчина присоединится к Международной исторической акции «Диктант Победы».
Диктант Победы – это тест из 25 вопросов по истории Второй мировой войны. Федеральные победители акции будут награждены дипломами и призами!
Написать Диктант Победы можно будет в Гатчинском Дворце молодежи (Гатчина, ул. Достоевского, д. 2) в субботу, 3 сентября. Начало – в 14.00, время сбора на мероприятие - с 12:30 до 13:30.
Для того, чтобы зарегистрироваться на площадку для очного участия в акции, необходимо:
1. Зайти на сайт https://диктантпобеды.рф;
2. На главной странице сайта найти карту площадок;
3. Выбрать регион участия;
4. Нажать на кнопку «Смотреть площадки»;
5. Выбрать площадку в Гатчине;
6. Нажать на кнопку «Участвовать здесь»;
7. Ввести свои данные для регистрации на площадке.
Абитуриенты, написавшие Диктант Победы на региональных площадках и набравшие максимальное количество баллов, получат возможность начисления дополнительных баллов при поступлении в вуз.