Диктант Победы для гатчинцев

Диктант Победы – это тест из 25 вопросов по истории Второй мировой войны. Федеральные победители акции будут награждены дипломами и призами!

Написать Диктант Победы можно будет в Гатчинском Дворце молодежи (Гатчина, ул. Достоевского, д. 2) в субботу, 3 сентября. Начало – в 14.00, время сбора на мероприятие - с 12:30 до 13:30.

Для того, чтобы зарегистрироваться на площадку для очного участия в акции, необходимо:

1. Зайти на сайт https://диктантпобеды.рф;

2. На главной странице сайта найти карту площадок;

3. Выбрать регион участия;

4. Нажать на кнопку «Смотреть площадки»;

5. Выбрать площадку в Гатчине;

6. Нажать на кнопку «Участвовать здесь»;

7. Ввести свои данные для регистрации на площадке.

Абитуриенты, написавшие Диктант Победы на региональных площадках и набравшие максимальное количество баллов, получат возможность начисления дополнительных баллов при поступлении в вуз.