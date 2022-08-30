Ночь света, или Диалоги о главном

Ежегодный фестиваль «Ночь света» прошел в Гатчинском Дворцовом парке уже в восьмой раз, сделав вынужденный двухлетний перерыв «на пандемию». Впервые он растянулся на целых три ночи, что было вполне оправданно, учитывая огромное количество желающих насладиться волшебством современного искусства на лоне природы.

От простоты к фантастике

Как рассказал советник директора ГМЗ «Гатчина» Борис Илларионов, за минувшие годы фестиваль «Ночь света» прошел достаточно большой эволюционный путь.

- Мы начинали с каких-то простых вещей, а сегодня готовы представить на территории парка композицию из более чем тридцати оригинальных арт-объектов, - отметил Борис Илларионов. - Несмотря на то, что световые фестивали довольно распространены в мире, наш фестиваль уникален, потому что мы интегрируем в пространство нашего парка совершенно новые, уникальные, специально созданные для этого арт-объекты.

Световой фестиваль - это не только и не столько эффектное шоу для развлечения публики. Это еще и демонстрация достижений в области современного искусства, смелый эксперимент, который позволяет последователям продвигаться ещё дальше и в своей фантазии, и в технологиях.

В рамках Гатчинского фестиваля «Ночь света» проходил финал Четвертого международного конкурса световых инсталляций и видеомэппинга, поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. Участниками конкурса стали студенты российских и зарубежных вузов, художники, дизайнеры, мультимедиа-специалисты, а также творческие объединения и дизайн-студии. Именно финалисты конкурса стали «авторами» Гатчинской «Ночи света». Авторские световые арт-объекты, видеомэппинг на Иорданском фасаде Гатчинского дворца, интерактивные инсталляции, театрализованное мультимедийное шоу в акватории Белого озера, яркие перформансы на темных парковых аллеях представили талантливые художники, дизайнеры, инженеры и архитекторы из России и зарубежных стран.

Главная тема фестиваля - диалог

В этом году главной темой фестиваля стал диалог. Как отметил Борис Илларионов, эта тема выбрана неслучайно: сейчас особенно важно выстраивать коммуникации между разными людьми с разными точками зрения и разным пониманием мира. И все творческие проекты, представленные на фестивале, так или иначе были связаны с этой темой.

Участникам конкурса было предложено исследовать феномен диалога, найти образы, ассоциации, метафоры и сюжеты, основанные на коммуникации и умении слышать и понимать другого. Все инсталляции были созданы специально для фестиваля, по замыслу художников вписываясь в пейзаж исторического парка. Смысловыми средствами послужили образы, ассоциации, метафоры и сюжеты, основанные на коммуникации и умении слышать и понимать другого. По замыслу авторов, гости «Ночи света» должны были стать их «соавторами» и собеседниками, включенными в этот разговор с целью совместного поиска точек соприкосновения.

Разговор между тьмой и светом

Фестиваль «Ночь света» по традиции начался с наступлением темноты, и именно диалог темноты и света стал главным героем ночного шоу в Дворцовом парке. Желающих побродить по столь необычному «театру» под открытым небом было много. Этому способствовала и давно уже сложившаяся традиция Гатчинского светового фестиваля — размещать большое количество арт-объектов в самых разных локациях Дворцового парка.

Путешествие по фестивальному маршруту можно было начать с любого из трех открытых входов в Дворцовый парк. Ориентироваться на местности гостям фестиваля помогала карта, а у каждого арт-объекта была размещена табличка с подробным описанием его функциональности.

Наверное, изо всех уголков парка был виден Иорданский фасад Гатчинского дворца, на котором воспроизводился целый парад объектов видеоарта, или видеомэппинга.

Одним из самых эффектных видео-объектов стали постоянно меняющиеся узоры португальской плитки азулежу, придуманные португальской командой OCUBO. Причем участие в создании этого удивительного живого орнамента принимали сами зрители с помощью простых плоских «лекал» - элементов узора.

В другой интерактивной видеоинсталляции «Human Tiles» участники, двигаясь по площадке, подобно стеклышкам калейдоскопа, множились и отражались на стенах Дворца. К слову, все те же живые фантастические картины можно было видеть и издалека — с противоположной стороны Белого озера.

На Карпином пруду зрителей ждал один из самых масштабных арт-объектов фестиваля - фонтан «Маяк», тридцатиметровый водяной столб, подсвеченный мощными лазерами. По замыслу автора этой инсталляции, художника Дениса Одинга, она должна была стала ориентиром — физическим и метафорическим — для всех, кто оказался ночью в Дворцовом парке. Кстати, как уверяют создатели фонтана, ни один карп во время его установки и работы не пострадал, так как при этом использовалась специальная защитная конструкция.

В Голландских садах разместилась инсталляция «Fireball», придуманная и воплощенная медиахудожником Тарасом Машталиром. Загадочно светящийся шар символизировал Ядро, которое излучает тепло, приглашая зрителей к диалогу. Чем больше собиралось вокруг него зрителей, образующих замкнутый круг, тем ярче разгоралось Ядро, как бы отражая силу сплоченности людей.

Диалогу как процессу поиска новых смыслов был посвящен еще один арт-объект — радужный переливающийся шар «Антипузырь», разместившийся на поверхности Белого озера (компания Dreamlaser, Нижний Новгород).

Ночное путешествие по фестивальному Дворцовому парку — это всегда неожиданно, немного странно, очень увлекательно и в то же время загадочно. Можно идти по карте, а можно просто повиноваться интуиции, ловя световые и звуковые сигналы из разных уголков парка.

Солнечные зайчики на пруду у Адмиралтейства (да-да, ночью!), игра зеркальных отражений над черной водной гладью, медитация в гамаке под иммерсивной инсталляцией «Зависая в пространстве», завораживающее путешествие под чудо-бубликом INSIGHT, сакральная геометрия аудиовизуальной скульптуры «Объект» (куб, но не совсем...), световые крестики-нолики...

«Блуждания» по маршруту могут вывести и на перфоманс. На этот раз гостей фестиваля встречали люди в легких светящихся конструкциях — последователи древнегреческого философа Диогена, который, как известно, жил в бочке. По замыслу создателя этого перформанса, Петербургского Театра Имени Которого Нельзя Называть, «Диогены» должны были иронично и философически напоминать о бренности всего сущего.

Танцы на воде

Ночь света – мероприятие разноплановое. Сюда можно прийти за новыми впечатлениями и путешествием по ночным парковым аллеям. Можно просто расслабиться и настроиться на прекрасный вечер в необычной обстановке. Отдохнуть и насладиться покоем можно было на берегу Белого озера — в своего рода театральном партере. Здесь, перед глазами зрителей, на водной глади разворачивалась удивительная история любви Дафниса и Хлои.

Проекционный спектакль компании Smartlight, по сути, представлял собой кинетическую инсталляцию с участием аватаров артистов Михайловского театра (да-да, как в том самом фильме!). Невесомые фигурки, танцующие на воде, вечная музыка Равеля, фантастический орнамент на стенах Дворца фоном — именно здесь зрители задерживались дольше всего, просто завороженные этим удивительным зрелищем.

Как показал опыт, пробежаться от объекта к объекту в ночи, уже переставшей быть белой, быстро и легко не получилось — учитывая, что таких объектов было более тридцати, и каждый требовал внимания и времени для расшифровки его тайного смысла. Впрочем, искать смысл было необязательно - достаточно было просто любоваться красками теплой летней ночи и красотой полета бесконечной человеческой фантазии.

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой