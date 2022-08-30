В Гатчинский район поступила вакцина от гриппа

Как сообщает пресс-служба Гатчинской КМБ, привиться можно в поликлиниках, отделениях врачей общей практики, врачебных амбулаториях и ФАПах по месту жительства, а также в приемных покоях Гатчинской КМБ, Сиверской и Вырицкой больниц.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно она показана детям, начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

«Совигрипп» был выпущен в 2013 году отечественной компанией «Микроген» и по праву может соперничать с зарубежными аналогами. Эта вакцина получила признание ВОЗ и активно используется для иммунизации населения в лечебно-профилактических организациях. «Совигрипп» входит в российский календарь прививок и для населения является бесплатной.

«Ультрикс Квадри» – первый 4-х компонентный препарат российского производства. Вакцина соответствует последним рекомендациям ВОЗ и мировым стандартам в области фармацевтики. Она безопасна и имеет минимум побочных эффектов, благодаря отсутствию в составе консервантов, адъювантов и иммуномодуляторов. Иммунитет к вирусу вырабатывается в течение 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.

Каждый год прививка отличается составом в зависимости от разновидностей гриппа, прогнозируемых в этом сезоне.

Ежегодно грипп поражает до 10-15% населения страны. Вирус передается от человека к человеку легко и незаметно: при разговоре, кашле, чихании, при контакте с предметами и т.д., так что риск заболеть есть у каждого. Это заболевание дает наибольшее количество осложнений: пневмония, бронхит, поражение сердечнососудистой и центральной нервной систем, почек и т.д. У детей высока также вероятность развития отита, приводящего к глухоте. Именно эти осложнения и становятся причиной смерти после перенесенного гриппа. Доказано, что грипп также является одной из причин обострения хронических заболеваний и утяжеляет их течение.

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, вакцинация является наиболее эффективным средством против гриппа. Именно вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в ее состав. Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путем выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. Современные противогриппозные вакцины, применяемые в правильной дозе и в нужное время, защищают от заболевания гриппом до 80% детей и взрослых. Но даже если привитый человек и заболеет, он защищен от тяжелых осложнений, да и само заболевание протекает гораздо легче.