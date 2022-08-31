«Уличная культура 2022» – в Гатчине

В воскресенье на скейт-площадке в Аэропарке в Гатчине состоялся второй этап проекта «Уличная культура – 2022». Праздник для жителей и гостей города организовала Федерация воздушно-силовой атлетики России – при поддержке областного комитета по физической культуре и спорту и комитета по молодежной политике Ленобласти, центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Центра студенческих инициатив.

Как рассказал вице-президент Федерации воздушно-силовой атлетики России и организатор проекта «Уличная культура 2022», призер чемпионата мира по паркуру Александр Зюлев, Федерация развивает дисциплины воркаута и паркур. Фестиваль уличных видов спорта проводится при поддержке фонда президентских грантов, где Федерация выиграла конкурс:

- Мы решили продемонстрировать горожанам и гостям фестиваля виды уличного спорта и деятельность Федерации в столице Ленинградской области – Гатчине. Первый этап проекта состоялся 13 августа в Ростове-на-Дону, третий пройдет в Москве. Этапы автономные. Каждый включает мастер-классы, шоу и соревнования для всех желающих в двух категориях – профессионалов и любителей. Победители и призеры гатчинского этапа получат кубки, медали и грамоты.

Приятную атмосферу на мероприятии создавали титулованные диджеи: Iggaz из Санкт-Петербурга и Space G из города Кириши.

Важной частью события стали состязания. 160 гатчинцев продемонстрировали своё мастерство в дисциплинах «паркур», «воркаут», «брейкинг», «скейтбординг» и «скут». Лучшим из них удалось взять денежный приз. Всего разыгрывалось 250 тыс. рублей.

По словам организаторов, на соревнованиях особенно отличились юные спортсмены. В дисциплине «брейкинг» 2-е место занял 16-летний участник, который дебютировал в категории «профессионалы». На воркаут-площадке зрителей удивила 9-летняя девочка, выступавшая вне конкурса. В конкуренции со взрослыми она выполнила рекордное количество подтягиваний, за что получила почётную грамоту. Самым ярким участником состязаний стала Татьяна Стырова. За своё стильное и техничное выступление юная скейтбордистка удостоилась первого места.

Отметим, что соревнования проводились среди любителей, принять участие мог любой желающий.

Помимо спортсменов и диджеев, праздничную атмосферу на фестивале создавали всемирно известные судьи: один из лучших скейтеров СНГ Максим Круглов, Дима Резкий из брейк-данс команды Top 9 и другие.

Высокого уровня организации соревнований удалось достигнуть в том числе благодаря спортивным снарядам, установленным к началу фестиваля:

- В Гатчину мы привезли паркур-площадку. Она прошла все «тест-драйвы» и отлично выстояла на состязаниях, несмотря на то, что была собрана на аллее. Это очень здорово, поскольку даже на международных соревнованиях фигуры часто ломаются под прыжками атлетов, - рассказал Борис Казаков.

На фестивале центр «Авангард» организовал соревнования по подготовке допризывной молодежи от 14 лет, которые проводились по станциям: военно-историческая подготовка, ориентирование на местности, топография и основы выживания, общефизическая подготовка.

Андрей Соколов

Фото автора и организаторов турнира