Гатчинские студенты на марафоне «Знание»

В рамках просветительского марафона 1 сентября в Гатчине прошла Всероссийская акция «Поделись своим знанием». Со студентами ГИЭФПТ встретилась председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области, жительница города Гатчины Марина Григорьева.

Встреча проходила в интерактивной форме. Прежде чем рассказать о возможностях молодежной политики Ленинградской области, Марина Андреевна познакомилась со студенческим активом ГИЭФПТ. В ходе диалога с залом оказалось, что ряды молодежного актива института, а вместе с тем Гатчины и Ленинградской области, каждый год значительно пополняются за счет студентов из других регионов страны. Дружное голосование показало, что Гатчину представляли около 10 процентов активистов, Северо-Западный федеральный округ – почти половина.

До института и уже став студентами, молодые люди активно участвуют в проектной деятельности в самых различных областях, включая добровольчество, посещают форумы в качестве участников или волонтеров.

Марина Григорьева рассказала про действующие в регионе грантовые конкурсы, форумы, молодежные движения и объединения, а также поделилась собственным опытом и ответила на все вопросы участников.

- Мы готовы оказывать помощь в написании грантов, всегда посоветуем, к кому обратиться на местах, - сказала Марина Григорьева. - Самое главное – идеи и желание самому сделать что-то интересное и нужное. Ребята, время быстротечно, и поэтому проводите студенческие годы с максимальной пользой. Это очень важно для вашего дальнейшего трудоустройства. Старайтесь вместе с получением знаний приобретать опыт. Это можно сделать, работая над проектом. Вы получаете опыт взаимодействия и понимания как соединить различные аспекты на пользу дела. Пробуйте!

В завершении встречи студенты рассказали, чем занимались до и после поступления в вуз, и предположили, как могут проявить себя в сфере молодежной политики Ленинградской области.

Напомним, что просветительский марафон Российского общества «Знание» проходит с 31 августа по 2 сентября. В 2021-2022 годах в рамках акции на территории 85 субъектов страны прошло более 10 тысяч мероприятий, а марафон-открытие акции в апреле 2022 года с участием ведущих федеральных спикеров набрал в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» более 1,6 млн просмотров.

Татьяна Можаева