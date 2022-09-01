Осень начинается со спорта

Ледовый комплекс Светогорска 3 и 4 сентября приглашает всех желающих на массовое катание на коньках, центральный стадион города зовет на «Тропу здоровья» для скандинавской ходьбы.

В Сосновом Бору 3 и 4 сентября с 10.00 на футбольном поле спортивного комплекса «Малахит» пройдет физкультурно-спортивное мероприятие «Кубок города по соккеру».

Центр волейбола в Сосновом Бору ждет волейбольных болельщиков 3 и 4 сентября на матчи ленинградского волейбольного клуба «Динамо-ЛО» против команд из Санкт-Петербурга, Красноярска и Уфы.

Парк культуры и отдыха «Романовка» в Кингисеппе приглашает 3 сентября в 12.00 на спортивно-развлекательные мероприятия – «Флешмоб, посвященный Дню знаний» и «Велобиатлон» в рамках проекта «Вело47».

Жители деревни Пчева Киришского района 3 сентября могут стать участниками Спартакиаду сельских поселений, которая стартует в 10.00 в Пчевской школе имени Садыка Джумабаева.

В Киришах на стадионе «Энергетик» в субботу с12.00 до 16.30 будет организован мастер-класс по скандинавской ходьбе и настольные игры для людей с ограниченными возможностями здоровья, а «Ледовая арена «Кириши» 3 сентября зовет на массовые катания на коньках «Час хоккея для детей и взрослых».

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Левобережный» в Волхове 4 сентября в 11.30 проводит соревнования по бегу среди детей 3-9 лет «Бэбиран». На стадионе Государственного института экономики, финансов, права и технологий в Гатчине в воскресенье в 9.00 все желающие могут стать участниками IX детских соревнований по бегу «Воспитаем Олимпийцев!», посвященных 225-й годовщине присвоения Гатчине статуса города.

Во Всеволожске на территории Румболовского парка 4 сентября с 11.00 пройдет Всеволожский фестиваль по спортивному ориентированию для детей в возрасте от 7 до 14 лет, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В этот же день в деревне Низино Ломоносовского района с 12.00 до 18.00 состоится День открытых дверей в #ЦентрНизино.





Фото Mikka Hallakas