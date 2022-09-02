Соборная готовится к открытию!

Проект реконструкции улицы Соборной от проспекта 25-го Октября до Павловского собора реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в несколько этапов. Напомним, что именно эта территория была в 2018 году выбрана жителями для благоустройства. В общей сложности реконструкция Соборной длилась четыре года.

В этом году предстоит подрядчикам предстоит сдать последний этап благоустройства – от ул. Красной до пр. 25 Октября. Муниципальный контракт на выполнение работ был заключен 4 мая 2022 года с подрядной организацией ООО ПСФ «КОРТ». Работы финансируются из бюджета города Гатчины.

На сегодняшний день на улице Соборной ведутся работы по водоотведению и электромонтажные работы по устройству наружного освещения. Заканчиваются работы по мощению тротуаров гранитными плитами. Готовятся места для посадки новых деревьев.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, все работы планируется завершить до 15 сентября 2022 года.

Татьяна Можаева