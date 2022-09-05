Гатчинцы на выставке «Агрорусь – 2022»

«Агрорусь» – единственная в России отраслевая выставка-долгожитель, перешагнувшая 30-летний рубеж. Выставка является самым крупным агропромышленным проектом на территории Северо-Западного федерального округа. По традиции она проходила в Санкт-Петербурге в центре «Экспофорум».

Тематический фокус выставки-ярмарки «Агрорусь-2022» – агропищевая индустрия. В этом году на выставке были представлены компании всех звеньев цепочки – от сырьевой базы до реализации и сбыта продукции.

Площадь закрытой и открытой экспозиции составила свыше 20 тысяч кв. м. На выставке были представлены региональные экспозиции, крупные агропромышленные компании, агрохолдинги со всей России.

Все дни работы выставки павильон Гатчинского района привлекал особое внимание. На прилавках и в экспозиции, развернувшейся в самом центре выставочного пространства, было представлено все, что с большой любовью выращено и произведено в Гатчинском районе.

В экспозиции «Агрорусь -2022» участвовали: ООО «Аперо» и ООО «Микеланджело» (сыры в ассортименте), КФХ Пухляковой Ларисы Николаевны (молочная продукция, мраморное мясо), КФХ Сазонова Сергея Алексеевича (иван-чай), КФХ Алексеева А.С. (живые осетры и форель), Гатчинский комбикормовый завод, КФХ Садова Алексея Викторовича, КФХ Иманова Фаиг Аликпер Оглы, КФХ Безденежных Сергея Владимировича (овощи в ассортименте), ООО «Галактика» (молочная продукция), Гатчинский хлебокомбинат, ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» (яйцо куриное), ООО «Мясная Гатчинская Компания» (мясные консервы), кондитерская фабрика «Нева», СПОК «Траумшлосс» (сыры, гуси), ООО «Мясной Дом Ивановых» (колбасные изделия), органическая ферма «Веси» (овощи, мед, травы, овощные закуски).

В рамках обширной деловой программы проекта прошли пленарное заседание, многочисленные узкоспециализированные круглые столы, отраслевые конференции, Межрегиональный форум сельской молодежи.

Распахнул свои двери и Центр деловых контактов. Это одно из самых значимых профессиональных мероприятий, место, где встречаются все инициативные и успешные представители бизнеса. Так, комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области и гатчинское предприятие - ООО «Галактика» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках модернизации производственного процесса, которое позволит наладить выпуск молока и кисломолочной продукции в ПЭТ-бутылку. Также было подписано соглашение о строительстве в Гатчинском районе завода по производству твердых, полутвердых и мягких сыров.

По традиции на выставке «Агрорусь» были поведены итоги конкурсов и вручены знаки качества. Производителю мясных деликатесов и колбас «Мясной Дом Ивановых» из Гатчинского района вручили сертификат на право использования знака «Ленинградская марка качества». «Мясной Дом Ивановых» - одно из трех предприятий Ленинградской области, которое имеет право использовать этот знак при брендировании своей продукции.

Для гостей и участников ярмарки «Агрорусь» была организована большая концертно-развлекательная программа с участием народных коллективов и звезд эстрады. Впервые на ярмарке работала зона индийских товаров «Любимая Индия». Все желающие могли попробовать традиционные блюда сразу нескольких разных национальных кухонь мира.

Татьяна Можаева