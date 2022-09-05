«Воспитаем олимпийцев»: на старте больших побед

Детские соревнования по бегу в третий раз проходили на стадионе Государственного института экономики, финансов, права и технологий и в 11-й раз в Гатчине. В этом году праздник спорта был посвящен 226-й годовщине присвоения Гатчине статуса города.

В соревнованиях по бегу на дистанциях 30 и 60 метров участвовали 1400 юных бегунов в возрасте от 1,5 до 12 лет. Если длину беговых дорожек умножить на число участников соревнований, то получится, что все вместе они преодолели расстояние в 75,78 км. Во второй раз в программе соревнований был «Забег Безграничных возможностей» для детей с особенностями в развитии.

Юных бегунов приветствовали руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

- Дорогие спортсмены, пусть эта площадка станет для вас стартом больших побед! Все наши чемпионы Олимпийских игр и международных соревнований начинали свой путь в спорте именно на таких спортивных площадках и в залах, благодаря поддержке наших педагогов и преподавателей. Безусловно, мы гордимся успехами наших спортсменов, и наша задача – сделать все возможное, чтобы спортивных объектов в Гатчинском районе было как можно больше, - отметила Людмила Нещадим.

На дистанции 60 метров лучшие результаты в своих возрастных группах показали Артем Король, Мария Селюто, Вениамин Матюнин, Александр Дерябин, Мария Уланова, Дмитрий Федотов, Алина Васильева, Кирилл Хуссар, Дарья Бужинская, Ева Сусуева, Михаил Тузов, Арина Петрякова, Андрей Семенов, Илья Брусенцев, Ева Паращишина, Егор Демин, Елизавета Новак, София Лущ, Ксения Бужинская, Вячеслав Волков, Николай Глазов, Таисия Горева. Всего участвовало более 1200 юных бегунов 2009-2019 года рождения.

На дистанции 30 метров в десятке лучших по абсолютному зачету: Михаил Аюпов, Виктория Кулешова, Дмитрий Хализов, Полина Крутелева, Аксиния Белова, Анастасия Половкова, Ратибор Кирильченко, Анастасия Натекина. Всего на дистанцию вышло более ста ребятишек 2019-2020 года рождения.

Важно подчеркнуть, что «Воспитаем Олимпийцев» проводятся только для жителей Гатчины и района. Учитывая высокую популярность этих забегов, второй год подряд принято решение увеличить число призеров – на главной сцене праздника в каждой возрастной группе среди мальчиков и девочек чествуют по 10 детей, показавших первые десять результатов.

Церемония награждения была масштабной. Кубки, медали и памятные сувениры вручали руководители Гатчинского района и лучшие тренеры.





Татьяна Можаева

Фото Mikka & Albina Hallakas