«Мясной дом Ивановых» из Гатчины получил знак «Ленинградская марка качества»

Знак добровольной сертификации получила продукция компаний «Мясной дом Ивановых», «Петротрал 2» и «Фабрика домашних солений».

Компании прошли сертификацию продукции в аккредитованной лаборатории и аудит производства. Знак выдается на один год с последующим продлением. Он размещается на упаковке продукции, свидетельствует о качестве товара и происхождении его из Ленинградской области.

«Мы разработали «Ленинградскую марку» как знак, свидетельствующий о высоком качестве, которое гарантируют областные производители. Предприятиям области мы субсидируем прохождение добровольной сертификации на марку качества, так что это не должно сказаться на стоимости продукции. Надеемся, что потребители буду специально искать на прилавках магазинов товары с «Ленинградской маркой качества», ― рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

После выпуска новой брендированной упаковки товары с «Ленинградской маркой качества» появятся в продаже.