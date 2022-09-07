Гатчинский Дом культуры приглашает творческих и активных!

В 2023 году Гатчинскому городскому Дому культуры исполняется 85 лет. Он славится разнообразием направлений самодеятельных творческих коллективов и высоким профессионализмом их руководителей. Коллективы Дома культуры ежегодно доказывают свое мастерство на конкурсах и фестивалях областного, регионального, всероссийского и международного уровня.

В Доме культуры рады всем от мала до велика, причем, вне зависимости от возраста, здесь каждый может найти себе занятие по душе. Это и хор, эстрадный и академический вокал, и хореографические студии, и фольклорные коллективы, и театральное, и цирковое, и изобразительное искусство.

В пятницу, 2 сентября, можно было познакомиться с деятельностью всех этих направлений, заглянув в «закулисье» и «на сцену» практически каждого творческого коллектива. А потом приветливые администраторы вносили имена новоприбывших счастливцев в заветные списки студий и кружков.

В этот день Гатчинский Дом культуры радостно звенел голосами и музыкальными звуками, демонстрируя всё лучшее, что у него есть. В фойе перед зрительным залом выступал образцовый коллектив «Ансамбль гусляров «Перезвон», которым руководит Ольга Сухляева. Это поистине уникальный коллектив. В его репертуар входят инструментальные пьесы и фольклорные песни, исполняемые на гуслях, гармони, жалейках и ударных инструментах, народные танцы различных областей России.

Самые близкие коллеги «Перезвона» - образцовый коллектив «Фольклорный ансамбль «Коляды» (дирижер Ксения Кебрякова). В основе репертуара – музыкальный фольклор Ленинградской области и других областей России. Ансамбль проводит много праздников в Гатчине и районе, принимает участие в праздниках и фестивалях в России и за рубежом.

Не так давно в Гатчинском доме культуры появился новый яркий фольклорный коллектив - фольк-шоу группа «Лазурица» (руководитель Юлия Одарченко). В репертуаре группы - стилизованная народная песня, которая не оставляет равнодушным ни одного человека с русской душой.

На сцене просторного зрительного зала один за другим выступали певческие и хореографические коллективы.

На протяжении многих лет неотъемлемой частью культурной жизни Гатчины и района является народный коллектив «Хор русской песни «Гатчанка» (руководитель Александр Коваленко). Репертуар коллектива очень разнообразен: русские народные песни, песни на стихи русских поэтов-классиков, песни современных авторов, песни военной тематики.

Среди других хоровых коллективов Дома культуры - народный самодеятельный коллектив «Женский академический хор «Акварель» (руководитель Ирина Городилова), народный коллектив «Хор русской песни» инвалидов по зрению (хормейстер Владимир Сапогов), народный коллектив «Академический хор ветеранов войны и труда» (хормейстер Софья Левицкая).

В народном коллективе «Студия сольного пения» (руководитель Фатима Мазурова) собрались лучшие «взрослые» голоса Гатчины. А пению с юного возраста можно обучиться в вокально-эстрадных студиях «Маленькая страна» (руководитель Лилия Линник) и «Фортиссимо» (руководитель Виктория Полухина).

В новом творческом сезоне набор детей объявляет образцовый коллектив ансамбля бального танца «Партита» (руководитель Александр Муругов). Здесь можно выбрать танцевальное направление на свой вкус: спортивный бальный танец, современный танец, эстрадный танец, стилизованный народный танец, джаз-модерн, мажоретки. Также при коллективе работает группа «Хобби», в которой занимаются взрослые любители бального танца.

Приглашает детей учиться танцевать и не менее прославленный образцовый коллектив «Танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» (руководитель Наталья Седова). «Эльдорадо» - это десять танцевальных направлений для обучения и гибкий подбор системы занятий.

Воспитанники детской хореографической студии «Серебряное озеро» (руководитель Ирина Егорова) изучают классический, народный и современный танец. Занятия проходят по следующим направлениям: детская хореография, классический танец, джаз-модерн, народный сценический танец.

В народном коллективе «Изостудия» (руководитель Вадим Емашов) изучают азы художественного творчества, живописи, графики, акварели. На протяжении многих десятилетий здесь собираются люди разных профессий и возрастов, но всех их объединяет желание рисовать, учиться, творить.

Творческое объединение «Территория талантов» (руководитель Наталья Петровская) было создано в результате открытого прослушивания всех желающих, независимо от возраста, подготовки и фактуры. Основными критериями отбора в этот театральный коллектив являются желание творить и энергетика будущего артиста. Буквально за считанные месяцы режиссер создает из обычных людей актеров, которые успешно реализуют себя на сцене.

Подробную информацию о творческих коллективах можно узнать непосредственно в Гатчинском Доме культуры либо на его официальном сайте в интернете (http://gtndk.org/blog.html). Телефон для справок: 8 (81371) 2-17-21, 8-938-44-32-808.

Подготовила Юлия Лысанюк