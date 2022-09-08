Фестиваль «Литература и кино»-2022 приглашает!

ПРОГРАММА

XХVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ «ЛИТЕРАТУРА И КИНО»

г. Гатчина, 15-20 сентября 2022 года

15 сентября, четверг

Большой зал кинотеатра «Победа» (просп. 25 Октября, 5)

19:00 Торжественная церемония открытия. 18+

Фильм открытия «ВЕЛГА». Игровой. 94 мин., 2022, Россия. Режиссер Анастасия Нечаева. В ролях: Ольга Бодрова, Алексей Гуськов, Антон Федосеев.

По мотивам одноименного рассказа Ивана Бунина. Берег Северного моря. Расцветающую любовь Велги и Кирилла омрачает приезд из города старшей сестры девушки, Снеги.

Фильм-участник конкурсной программы.

На русском языке.

16 сентября, пятница

Большой зал кинотеатра «Победа» (просп. 25 Октября, 5)

14:30 Театр в кино: ШКОЛА ЖЕН. 16+

Спектакль Театра им. В. Маяковского. 147 минут, с одним антрактом, 2022, Россия. Режиссер Миндаугас Карбаускис. Комедия нравов Мольера в переводе Дмитрия Быкова и постановке Миндаугаса Карбаускиса.

На русском языке.

19:30 Новое кино России. Якутия: ТЫГЫН ДАРХАН. 16+

Игровой. 144 мин., 2021, Россия. Режиссер Никита Аржаков. Яркая фантазия, вдохновленная национальным эпосом. Тыгын Дархан ‑ персонаж многочисленных легенд, объединивший различные племена и кланы региона на рубеже 17 и 18 веков, до прихода русских казаков на якутские земли.

На якутском языке с русскими субтитрами.

Малый зал кинотеатра «Победа» (просп. 25 Октября, 5)

14:15 Конкурс 2. 12+

Я, ЧЕ ГЕВАРА. ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА. Документальный. 44 мин., 2021, Россия - Аргентина. Режиссер Вячеслав Красько. Автор на мотоцикле в точности повторяет маршрут путешествия студента из Буэнос-Айреса Эрнесто Гевары де ла Серна, ставшего легендарным Че Геварой.

ДЕТСТВО ЧИКА. Игровой. 88 мин., 2020, Россия. Режиссер Аслан Галазов. Экранизация рассказов Фазиля Искандера. Жизнелюбивый школьник Чик вынужден быстро повзрослеть, когда его отца арестовывают. Обостренное чувство справедливости толкает его к одновременно драматичным и забавным приключениям.

На русском языке.

18:15 Конкурс 3. 12+

МЛАДШИЙ БРАТ АНГЕЛОВ. Игровой. 26 мин., 2021, Таджикистан. Режиссер Умедшо Мирзоширинов. По мотивам рассказа Сайфа Рахимзода Афарди. Фильм о маленьком мальчике, живущем в семье, где верят в предрассудки.

АКЫН. Игровой. 105 мин., цветной, 2021 г., Казахстан. Режиссер Дарежан Омирбаев. По мотивам рассказа Германа Гессе «Авторский вечер». Дидар, секретарь газеты, погружается в чтение книги о Махамбете Утемисове и постепенно начинает чувствовать духовную связь с поэтом, жившим в 19 веке.

На языке оригинала с русскими субтитрами.

18:00 Конкурс 4: МУКАГАЛИ. 14+

Игровой. 109 мин., 2021, Казахстан. Режиссер Болат Калымбетов. Биографическая драма о нелегкой судьбе великого казахского поэта Мукагали Макатаева.

На русском языке.

Коворкинг кинотеатра «Победа» (просп. 25 Октября, 5)

16:00 Мастер-класс Олега Бурдикова по созданию фильма с использованием технологии «хромакей» (1 группа). 6+

Олег Бурдиков – кинорежиссер, оператор, продюсер, педагог, директор Всероссийского кинофестиваля «Встречи на Вятке» (Киров).

17 сентября, суббота

Библиотека им. А. Куприна (ул. Володарского, 17)

15:00 Творческая встреча: Андрей Убогий и Ольга Новикова. 14+

Андрей Убогий - писатель, литературовед, драматург, врач-хирург, автор книги «Моя хирургия» и др.

Ольга Новикова - писатель, член редколлегии журнала «Новый мир», автор цикла романов «Приключения женственности» и др.

Коворкинг кинотеатра «Победа» (просп. 25 Октября, 5)

12:00 Творческая встреча: Светлана Василенко. 14+

Светлана Василенко – писатель, сценарист, член Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России, Союза журналистов России, Первый секретарем Правления Союза российских писателей.

14:00 Мастер-класс Олега Бурдикова по созданию фильма с использованием технологии «хромакей» (2 группа). 6+

Олег Бурдиков – кинорежиссер, оператор, продюсер, педагог, директор Всероссийского кинофестиваля «Встречи на Вятке» (Киров).

Большой зал кинотеатра «Победа» (просп. 25 Октября, 5)

14:30 Конкурс 5. 16+

БИЛЕТ НА ВОЙНУ. Документальный. 48 мин., 2021, Россия. Режиссер Юлия Клименко. Команда из самых разных искателей путешествует по главным местам Ленинградской области начала Великой Отечественной: Шлиссельбург, крепость Орешек и другим.

ПУТЕШЕСТВИЕ СЛАВЫ ЗА СОЛНЦЕМ. Документальный. 25 мин., 2022, Россия. Режиссер Анна Коротаева. История Вячеслава Трошина, поволжского художника, поэта и музыканта из народа.

МОНЕТА СТРАНЫ МАЛАВИ. Документальный. 60 мин., 2022, Россия. Режиссер Алексей Федорченко. День рождения Василия Шукшина отмечают не только в Сростках ‑ далекое африканское государство Малави выпустило памятную серебряную монету с изображением писателя.

На русском языке.





17:45 Театр в кино: ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ. 16+

Спектакль театра «Глобус». 186 минут, с одним антрактом, 2012, Великобритания. Режиссер Тим Кэрролл. Самая знаменитая «Двенадцатая ночь» XXI века с участием британских суперзвезд Марка Райлэнса и Стивена Фрая.

На английском языке с русскими субтитрами.

21:10 Новое кино России. Якутия: МОЙ УБИЙЦА. 16+

Игровой. 142 мин., 2016, Россия. По мотивам повести якутского писателя Егора Неймохова «Случай на озере Сайсары». Молодой оперативник расследует убийство девушки, и успех в раскрытии дела вызывает у него подозрения.

На якутском и русском языках с русскими субтитрами.

Малый зал кинотеатра «Победа» (просп. 25 Октября, 5)

13:00 Спецпоказ: ЗВЕЗДЫ СЕДЬМОГО НЕБА. 6+

Анимационный мюзикл.73 мин., цветной, 2021 г., Беларусь. Режиссер Елена Турова. На некогда счастливой планете случилась беда: силы зла захватили в плен добрый фей, и люди стали эгоистичными и жестокими. Мальчик Саша и его отважные друзья, кот Мурмот и кукла Эля, отправляются в путь к Седьмому небу, чтобы спасти фей и донести до них волшебный подсвечник.

На русском языке.

15:00 ДетКИНО 1: Студия «Да» и короткометражки. 6+

Короткометражные фильмы воспитанников анимационной студии «Да» и других детских киностудий.

17:00 Конкурс 6. 12+

САРАЯ ПЕСНЯ. Игровой. 20 мин., 2021, Россия. Режиссер Елена Чач. По мотивам рассказа К. Г. Паустовского «Колотый сахар». 1930-е годы на Русском Севере. В одну из летних белых ночей в неспешную жизнь северного села вмешивается приезжий.

На русском языке.

ШАМБАЛА. Игровой. 99 мин., цветной, 2021 г., Кыргызстан. Режиссер Артыкпай Суюндуков. По мотивам повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». На лесном кордоне, затерянном высоко в горах, живет семилетний Шамбала, который свято верит в древний миф о Матери-Оленихе. Он верит, что когда-нибудь олени вернутся в их края.

На киргизском языке с русскими субтитрами.

20:00 Конкурс 7. 12+

САРА ПОГРЕБ. Я ДОМОЛЧАЛАСЬ ДО СТИХОВ. Документальный. 103 мин., 2021, Израиль. Режиссеры: Станислав Митин, Элла Митина. Фильм-потрет русскоязычной поэтессы Сара Погреб, воспевавшей в стихах свою новую родину – Израиль. Она начала писать стихи в 60 лет и сразу получила признание у современников.

СЕРГЕЙ ЕСИН. Документальный. 65 мин., 2021, Россия. Режиссер Павел Косов. Фильм рассказывает о жизни и творчестве известного писателя Сергея Есина, одного из основоположников Гатчинского фестиваля «Литература и кино».

На русском языке.

18 сентября, воскресенье

Библиотека им. А. Пушкина (ул. Зверевой. 15а)

13:00 Творческая встреча: Андрей Убогий и Ольга Новикова. 14+

Андрей Убогий - писатель, литературовед, драматург, врач-хирург, автор книги «Моя хирургия» и др.

Ольга Новикова - писатель, член редколлегии журнала «Новый мир», автор цикла романов «Приключения женственности» и др.

Коворкинг кинотеатра «Победа» (просп. 25 Октября, 5)

11:00 Мастер-класс от анимационной студии «Да» по созданию анимационного фильма в технике «перекладка» (1 группа). 6+

16:00 Мастер-класс от анимационной студии «Да» по созданию анимационного фильма в технике «перекладка» (2 группа). 6+

Большой зал кинотеатра «Победа» (просп. 25 Октября, 5)

14:30 Конкурс 8. 16+

ЖИЗНЬ ИВАНА ИЛЬИЧА. Игровой. 10 мин., 2022, Россия. Режиссер Сергей Хвостовцев. Обыкновенный экзамен по литературе оборачивается столкновением двух жизненных позиций: студентка и профессор обсуждают «Братьев Карамазовых».

Я ВСЕГДА ТЕРЯЮ ПЕРЧАТКИ. Игровой. 6 мин., 2021, Россия. Режиссер Наталия Белова. Непонимающая друг друга пара оказывается в мире написанного девушкой хайку. Когда герои возвращаются назад, реальность меняется.

ШУРОЧКА. Игровой. 7 мин., цветной, 2021 г., Россия. Режиссер Тася Лапшина. По повести А. Куприна «Поединок». Шурочка должна выбрать: либо судьба любимого человека, либо будущее, о котором она мечтала всю жизнь.

На русском языке.

ЗУЛАЛИ. Игровой. 93 мин., 2021, Армения, 16+. Режиссер Айк Ордян. По одноименной новелле Наринэ Абгарян. На краю маленькой деревни в ветхом доме, не замечая течения времени, живет семья: пожилая домохозяйка Акир, мальчик Назарос и его потерявшая разум мать Зулали.

На армянском языке с русскими субтитрами.

17:30 Театр в кино: ДОКТОР ФАУСТ. 16+

Спектакль театра «Глобус». 158 минут, с одним антрактом, 2011, Великобритания. Режиссер Мэтью Данстер. Гимн ненасытному стремлению человека к знанию – пьеса Кристофера Марло с Артуром Дарвиллом в роли Мефистофеля.

На английском языке с русскими субтитрами.

21:00 Новое кино России. Якутия: ЦАРЬ-ПТИЦА. 16+

Игровой. 80 мин., 2018, Россия. Режиссер Эдуард Новиков. По мотивам рассказа В. Яковлева «Со мною состарившаяся лиственница». Якутия, 1929 г. К одиноким деду и бабке прилетает орел и остается с ними, чтобы они ни делали.

Лучший фильм Московского международного кинофестиваля-2018.

На якутском языке с русскими субтитрами.





Малый зал кинотеатра «Победа» (просп. 25 Октября, 5)

13:00 Творческая встреча Владимира Литвинова

Владимир Литвинов ‑ актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации.

15:00 ДетКИНО 2: Студия «Жираф» и короткометражки

Фильмы инклюзивного проекта для слабослышащих детей «Вижу смысл» и короткометражные фильмы детских студий.

17:00 Конкурс 9: Анимация. 12+

СНЕГ ИДЕТ. 2 мин., 2022, Россия. Режиссер Нина Бисярина.

КВАРТИРА ТИХА КАК БУМАГА. 2 мин., 2021, Россия. Режиссер Екатерина Алдашина-Филиппова.

АПЕЛЬСИН. 3 мин., 2022, Россия. Режиссер Мария Якушина

ТУЧКИНЫ ШТУЧКИ. 2 мин., 2021, Россия. Режиссер Елизавета Скворцова

ПУШКИНСКИЕ ДНИ. 21 мин., 2021, Россия. Режиссер Юрий Михайлин.

СЛЕПЫЕ. 6 мин., 2021, Россия. Режиссер Анастасия Верейкина.

НА МОРЕ. 7 мин., 2021, Россия. Режиссер Анна Догаева.

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР. 5 мин., 2022, Россия. Режиссер Полина Федорова.

НАЧАЛО СВЕТА. 6 мин., 2020, Россия. Режиссер Анастасия Мелихова.

БЕЛАЯ ЗМЕЯ. 6 мин., 2020, Россия. Режиссер Полина Федорова.

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ. 26 мин., 2022, Беларусь. Режиссер Софья Петкевич.

ВОЛШЕБНАЯ КНИГА. 13 мин., 2021, Беларусь. Режиссер Татьяна Кублицкая

ВАЛЕНКИ БАЖОВА. 7 мин., 2020, Россия. Режиссер Сергей Айнутдинов.

ПОЭЗИЯ РОЖДЕНИЯ ВАЛЕНОК. Документальный. 29 мин., цветной, 2021 г., Россия. Режиссер Вадим Шолохов.

На русском языке.

20:30 Конкурс 10. 6+

МИРЫ МАЙИ. Документальный. 69 мин., 2022, Россия. Режиссер Марина Чувайлова. Фильм-портрет Майи Никулиной, уральского поэта, писателя, историка культуры и педагога.

ТРАМВАЙ ИДЕТ НА ФРОНТ. Документальный. 44 мин., 2021, Россия. Режиссер Андрей Егоров. Фильм вдохновлен стихотворением Веры Инбер. Фильм о том, как 15 апреля 1942 года после первой тяжелой блокадной зимы в Ленинграде возобновилось трамвайное движение.

На русском языке.

19 сентября, понедельник

Коворкинг кинотеатра «Победа» (просп. 25 Октября, 5)

13:00 Мастер-класс Михаила Алдашина. 12+

Михаил Алдашин – режиссёр-мультипликатор, художник, продюсер, креативный продюсер по короткометражным проектам киностудии «Союзмульфильм».

Большой зал кинотеатра «Победа» (просп. 25 Октября, 5)

14:30 Театр в кино: МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО. 16+

Спектакль театра «Глобус». 177 минут, с одним антрактом, 2011, Великобритания. Самая близкая к зрителю постановка искрометной шекспировской комедии.

На английском языке с русскими субтитрами.

19:00 Новое кино России. Якутия: НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ САДИТСЯ. 16+

Игровой. 108 мин., 2019, Россия. Режиссер Любовь Борисова.

По мотивам повести Н. Лугинова «Каменный мыс». На Крайнем Севере на безлюдном острове юноша Алтан заводит своему случайному соседу, старику Байбалу видеоблог. Алтан пытается сделать всё, чтобы отчаявшийся Байбал хотел прожить еще один день.

Приз зрительских симпатий Московского международного кинофестиваля в 2019 году.

На якутском языке с русскими субтитрами.

Малый зал кинотеатра «Победа» (просп. 25 Октября, 5)

15:00 Конкурс 11. 14+

В ПРОФИЛЬ И АНФАС. Игровой. 23 мин., 2022, Россия. Режиссер Ксения Фролова. Самолюбие героя рассказа Шукшина, Ивана, работавшего водителем в совхозе, задето ‑ его несправедливо уволили за пьянство и отправили работать на свинарник.

На русском языке.

ДОРОГА В ЭДЕМ. Игровой. 116 мин., цветной, 2020, Кыргызстан, 14+. Режиссеры: Бакыт Мукул, Дастан Жапар уулу. Выдающийся писатель Кубат Алиев, пенсионер и вдовец, стоит перед выбором: помочь смертельно больному другу или младшему брату, накопившему долги.

На киргизском с русскими субтитрами.

18:00 Спецпоказ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЭТА. 12+

Документальный. 88 мин., 2005, Армения. Режиссер Арутюн Хачатрян. Памятник великому армянскому поэту и философу Дживани везут на его родину. Путешествие каменной статуи по Армении становится поводом для поэтического осмысления природы, деревенского и городского быта. Это портрет современной Армении, как бы увиденной глазами Дживани.

Без диалогов.

20:00 Спецпоказ: фильмы студентов Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. 14+

ПЛАТОНОВ. Игровой. 20 мин., 2021. Режиссер Полина Подобед.

ГОЛОСА. Игровой. 29 мин., 2018. Режиссер Света Габдрахимова.

НАШ АЛЬБОМ ИЗ ТЕРЕЗИЕНШТАДТА. Документальный. 5 мин., 2020. Режиссер Дарья Широких.

ЕЖИКИ ЗЕЛЕНЫЕ. Анимация. 2 мин., 2021. Режиссер Эльмира Асадова.

ДРУЖБА. Игровой. 30 мин., 2021 г. Режиссер Софья Чигирова.

На русском языке.

20 сентября, вторник

Большой зал кинотеатра «Победа» (просп. 25 Октября, 5)

19:00 Торжественная церемония закрытия. 12+

Фильм закрытия «ТИХИЕ СТРАНИЦЫ»

Игровой. 77 мин., 1994, Россия. Режиссер Александр Сокуров. Экзистенциальная драма по мотивам русской прозы XIX века, в частности, «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского. Режиссер переводит в зрительный ряд атмосферу романа, не касаясь его интриги.

На русском языке.