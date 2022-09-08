Остановка разрешена

Оставленные автомобили занимают одну из полос движения, уменьшая и без того не очень широкую проезжую часть, ширина которой составляет 5,4 м. По словам представителей управляющей компании, весь грузовой и специальный транспорт «Водоканала» и Автопарка №1 «Спецтранс», а также уборочная техника вынуждены заезжать на поребрики и двигаться по тротуарам или газонам. Это портит тротуары и газоны. А управляющая компания за свой счет круглогодично не только ухаживает за этой территорией, но еще и облагораживает ее. Хотя тротуар и не входит в состав общедомового имущества.

Жители «IQ Гатчина» настоятельно требует принять меры и не допускать порчи имущества, а также установить ограждающие конструкции вдоль проезжей части. Более того, управляющая компания предвидит, что с наступлением зимы уборка данного участка проезжей части (которую тоже производит управляющая компания за свой счет) будет практически невозможна.

Граждане требуют установить знаки, запрещающие остановку, ограничить скорость движения до 40 км/ч и смонтировать ограждающие конструкции для воспрепятствования несанкционированного выхода пешеходов на дорогу и перехода ее в неположенном месте.

В свою очередь, члены комиссии заметили, что гаражи спецтехники «Водоканала» находятся по другому адресу, а на Пушкинском шоссе, д. 7 располагается административное здание, и массовое движение тяжелой спецтехники «Водоканала» по данному проезду исключается.

По словам представителя ГИБДД, заездные карманы вдоль домов организуются для парковки жителей, гостей города и предпринимателей. Если там запретить остановку, водители будут вынуждены парковать транспорт на Пушкинском шоссе. Это приведет к увеличению риска ДТП.

Все первые этажи на Пушкинском шоссе, 13 заняты коммерческими предприятиями. При запрещении парковки подвоз товара, подъезд посетителей будет крайне затруднен. А, кроме того, по словам руководителя самого «Водоканала», препятствий для проезда техники нет.

По общему мнению, запретить остановку можно было бы только на некий временной интервал – для уборки проезжей части. Но указанный земельный участок находится в аренде у строительной компании ЛенСтройТрест, а это означает, что обязанности по обслуживанию и содержанию дороги возложены на ЛенСтройТрест.

Большинством голосов комиссия приняла решение в запрещении парковки отказать. В очередной раз.