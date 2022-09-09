Гатчинские финансисты вошли в историю

Открыла праздничное собрание председатель комитета финансов Гатчинского района Любовь Орехова.

- В Гатчинском районе сосредоточены серьезные финансовые ресурсы. Консолидированный бюджет занимает второе место среди муниципальных образований Ленинградской области. По итогам 2021 года оценка качества управления финансами по муниципальным образованиям Гатчинского района признана одной из лучших в регионе, - отметила Любовь Орехова.

Праздник проходил в радостной гостеприимной обстановке. Десятки фотографий на добрую память были сделаны на фоне праздничного баннера. Множество улыбок вызвало слайд-шоу, с юмором рассказывающее о буднях комитета финансов.

В течение вечера работники финансовой системы района получали заслуженные награды различного уровня, творческие подарки и слова благодарности почетных гостей, пожелания счастья, здоровья и успеха.

От руководителей Гатчинского района виновников праздника поздравили заместитель главы администрации Гатчинского района Илья Носков, заместитель председателя Совета депутатов Гатчинского района Сергей Воскресенский и заместитель председателя Совета депутатов г. Гатчины Александр Федоров.

- Сбалансированный бюджет, его грамотное планирование, исполнение, точный расчет – все это составляющие благополучия и стабильности в Гатчинском муниципальном районе на долгие годы. И именно благодаря вам, первоклассным специалистам, ответственным, компетентным, бюджетный процесс в нашем районе был и остается в надежных руках, - отметил Илья Носков.

Знаком отличия «За вклад в развитие Гатчинского муниципального района награждена бывший председатель комитета финансов Гатчинского района Евгения Михайловна Васильева. Ей также была вручена Почетная грамота главы администрации Гатчинского района.

Первый заместитель председателя комитета финансов Ленинградской области Илья Нюнин и заместитель председателя комитета финансов Ленинградской области Татьяна Мигда отметили высокий профессионализм гатчинских финансистов и вручили почетные грамоты комитета финансов Ленинградской области. Этой награды были удостоены: заместитель председателя комитета финансов - главный бухгалтер Алифтина Савина, начальник сектора доходов и налоговой политики Светлана Горбунова, главный специалист сектора сводной отчетности Алина Рубинштейн, начальник отдела учета, отчетности и муниципального заказа администрации Таицкого поселения Нина Свенцицкая, начальник отдела – глав-ный бухгалтер администрации Дружногорского Екатерина Павлова, главный бухгалтер администрации Веревского поселения Наталья Федорова, главный бухгалтер администрации Пудостьского поселения Наталья Гаврикова, главный бухгалтер администрации Кобринского поселения Ольга Квитцау.

Работников финансовой сферы тепло поздравили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и Александр Русских.

Благодарность Законодательного собрания Ленинградской области вручена начальнику отдела бюджетной политики Катерине Зайцевой, начальнику сектора планирования расходов Елене Сазоновой, начальнику сектора внутреннего муниципального финансового контроля и аудита Ирине Платоновой. Благодарственные письма получили начальник отдела бюджетного учета и отчетности администрации Сяськелевского поселения Надежда Сулейманова и бывший начальник отдела экономики, финансов, учета и отчетности администрации Сиверского поселения Любовь Ключникова.

Почетными грамотами и благодарностями главы Гатчинского района награждены начальник сектора сводной отчетности Людмила Коновалова, главный специалист отдела учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета Карина Савельева, начальник сектора по экономической работе финансово-экономического отдела Ольга Гордобойнова, начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер комитета образования Светлана Залищук. Благодарности районной администрации удостоена ведущий специалист сектора сводной отчетности Галина Татарина.

Почетные грамоты главы города Гатчины получили экс-председатели комитета финансов г. Гатчины Мария Ивановна Саранова и Анна Михайловна Гриб, а также бывший заместитель председателя комитета финансов Зинаида Романовна Алексеева.

Ярким моментом праздника стала презентация книги «История финансовой службы Гатчинского района», посвященной 220-летию финансовой системы России. Впервые под одной обложкой собраны факты о развитии финансовой системы Гатчинского района и людях, которые в разные годы внесли свой вклад в ее становление. Автор проекта – Любовь Орехова. Книгу подготовил творческий коллектив газеты «Гатчинская правда».

Татьяна Можаева