Гатчинцы почтили память жертв блокады Ленинграда

В День памяти жертв блокады Ленинграда, 8 сентября, на мемориальных кладбищах Петербурга и у монументов, посвященных памяти погибших, но не сломленных жителей блокадного города прошли торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов. В них приняли участие члены правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, депутаты и жители.

Гатчинцы почтили память жертв блокады у Триумфальной арки Победы. Цветы возлагала группа студентов технического факультета Государственного института экономики, финансов, права и технологий во главе с Почетным гражданином города Гатчины, депутатом городского совета Юрием Ивановичем Назаровым.

- В этот день мы вспоминаем о трагической дате в истории Ленинграда: 81 год назад замкнулось вражеское кольцо. Блокада Ленинграда - ужасная трагедия, унесшая жизни миллионов мирных жителей и защитников города. Мы должны помнить блокаду, помнить людей, которые ушли в блокаду и погибли, защищая город и прорывая кольцо блокады. Помнить, чтобы такая трагедия не повторялась, - сказал Юрий Назаров.

Татьяна Можаева