Новая техника для пожарных региона

Из 16 единиц техники две автолестницы высотой 30 метров и 11 автоцистерн отправятся на службу в пожарные части регионального подчинения, входящие в состав ГКУ «Леноблпожспас» регионального Комитета правопорядка и безопасности.

На вооружение подразделений МЧС России по Ленинградской области заступят два пожарно-спасательных автомобиля, оборудованных кранами-манипуляторами, а также – установками пожаротушения с гидрообразивной резкой. Центр управления в кризисных ситуациях ведомства будет усилен подвижным пунктом управления беспилотными авиационными системами.

Данная спецтехника закуплена на средства федерального (около 65 млн рублей) и регионального (около 177, 5 млн рублей) бюджетов. Она расширит функционал пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области.

Фото Ольги Фирсовой