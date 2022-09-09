В Гатчине открылся спортивный скалодром!

Это событие не только очень радостное, но и долгожданное – для юных и взрослых спортсменов, тренеров, родителей и ветеранов спорта. «Эта наша общая заслуга», - говорили они и благодарили всех, кто приложил усилия для открытия скалодрома. А необходимость в этом назрела давно.

Скалодром, построенный в 1978 году в Доме физкультуры ПИЯФ (который с 5 марта 2019 года перешел из ведомственного подчинения и стал муниципальным «Центром развития физической культуры и спорта «Волна»), претерпевший модернизацию в 1999 году, служил основной базой для подготовки юношеской и взрослой команд Ленинградской области по скалолазанию. Но время шло, скалодром перестал отвечать современным нормам. В 2020 году было проведено техническое обследование и подготовлена проектно-сметная документация на строительство нового скалодрома, который отвечает всем требованиям безопасности и правилам вида спорта.

В 2022 году руководителями Гатчинского района было принято решение о возведении нового современного скалодрома, строительство которого началось в мае 2022 года. Сумма, выделенная на строительство, составила более 14 млн рублей.

На открытии скалодрома присутствовали руководители Гатчинского района, ветераны спорта, тренеры и воспитанники спортивной школы.

- У скалолазов Гатчины - замечательная история, замечательные результаты, и поэтому нужны условия для занятий. И сегодня просто невозможно сдержать эмоции, какой мы видим результат! Благодарим всех, кто принимал участие в проектировании и монтаже этого сооружения. Впереди у нас много планов по дальнейшему ремонту этого спорткомплекса, - сказала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Глава города Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко пожелал спортсменам новых высот на пути к победам.

Тренер-преподаватель высшей категории, Отличник физической культуры и спорта Галина Новикова приветствовала всех, кто пришел разделить радость спортсменов и преподавателей.

- Прошел всего год после встречи, где мы с Людмилой Николаевной Нещадим обсуждали наши проблемы, и вот какой результат. Вот он, крупнейший скалодром в Ленинградской области. Теперь у наших спортсменов есть прекрасная тренировочная база, - отметила Галина Новикова.

Отделение скалолазания открылось в Гатчинской ДЮСШ №2 в 1994 году из воспитанников альпинистских клубов «Гатчина» и «Вертикаль». Успехи гатчинских скалолазов впечатляющие. Воспитанники отделения скалолазания были победителями и призерами соревнований всероссийского и международного ранга, входили в состав сборной России. Сегодня на отделении скалолазания обучаются 186 человек. Спортсмены Гатчинской ДЮСШ №2 составляют основу сборной Ленинградской области по скалолазанию. Мастер спорта РФ Сергей Тюпышев входит в состав сборной команды России, был кандидатом в Олимпийскую сборную страны в 2020 году. Четыре спортсмена вошли в состав юношеской сборной России. Ежегодно более 25 спортсменов отделения скалолазания Гатчинской ДЮСШ №2 участвуют во Всероссийских соревнований и 4-5 человек непременно становятся победителями и призерами.

Благодаря строительству современного скалодрома мотивация заниматься скалолазанием очевидна: с 2016 года скалолазание – Олимпийский вид спорта.

Современный скалодром пришелся по душе спортсменам. На открытии с показательными выступлениями выступили воспитанники Гатчинской ДЮСШ №2.

С новым скалодромом – к новым победам!

Татьяна Можаева