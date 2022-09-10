Гатчина празднует свой день рождения

Гатчине исполнилось 226 лет. Столько лет прошло со дня восшествия на престол императора Павла I, который наделил Гатчину статусом города.

История Гатчины – города воинской славы – неотделима от истории России. Самое главное и самое ценное – это память о наших героических предках, о тех солдатах, которые погибли, защищая Гатчину в годы Великой Отечественной войны.

Утром 10 сентября на площади возле монумента собрались жители Гатчины, чтобы почтить память защитников города. После минуты молчания состоялась церемония возложения цветов к стеле, в которой приняли участие руководители города Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, представители администрации, духовенства, предприятий и общественных организаций, школьники, студенты и жители Гатчины.

После церемонии возложения на площадке перед музыкальной школой им. Ипполитова-Иванова на улице Чкалова началось выступление оркестра учеников под управлением Александра Мартынова.