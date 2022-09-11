В Ленинградской области — второй день голосования
Сегодня в 8 утра в регионе вновь открылись избирательные участки. Жителям Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района предстоит избрать двух депутатов в Совет депутатов Вырицкого городского поселения по Михайловскому пятимандатному избирательному округу №1.
Всего в Ленинградской области в 15 муниципальных образованиях восьми районов и в городском округе проходят очередные, повторные, дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления.
Голосуют, в частности, в муниципальных образованиях Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского, Тосненского районов и в Сосновом Бору.
Как сообщил накануне председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский, первый день голосования прошёл спокойно и организованно, сбоев в работе Комплексов обработки избирательных бюллетеней не было, на участках работали наблюдатели и журналисты.
Сегодня, в воскресенье голосование продолжится, избирательные участки будут работать до 20.00.
Где и кого выбирают сегодня жители Ленинградской области, можно узнать по ссылке: http://www.leningrad-reg.vybory.izbirkom.ru/region/leningrad-reg