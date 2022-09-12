День города на беговых дорожках

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 226-летию со дня присвоения Гатчине статуса города, прошла на стадионе Государственного института экономики, финансов, права и технологий. В ней приняли участие более 200 спортсменов разного возраста.

Парад открытия соревнований начался с приветственных слов заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района Марка Кравчука и депутата Законодательного собрания Ленинградской области Александра Русских. После церемонии награждения спортивного актива свое мастерство продемонстрировали тренеры и инструкторы Федерации Киокусинкай Ленинградской области.

В этом году легкоатлетической эстафете - любимому массовому состязанию горожан исполнилось 13 лет. Соревновательная часть прошла в семи забегах для команд из пяти групп: школы, средние профессиональные и высшие учебные заведения, спортивные клубы и 14-я Спартакиада трудовых коллективов города Гатчины (1 и 2 дивизионы).

Среди школ города Гатчины места распределились следующим образом: 1 место - Гатчинский лицей №3, 2 место - школа №9, 3 место - школа №2, 4 место - гимназия им. К.Д. Ушинского, 5 место - школа №1, 6 место - школа №7,7 место - школа №8.

Эстафету в зачет 14-й Спартакиады трудовых коллективов города Гатчины (1 дивизион) выиграл комитет образования, 2 место - АО 218 АРЗ, 3 место - НИЦ Курчатовский - ПИЯФ, 4 место - завод «Буревестник», 5 место - Гатчинский МФЦ. В втором дивизионе победу одержала - Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Ленобласти, 2 место – «Звезда», 3 место – «Баррикада», 4 место - Гатчинская КМБ.

Лучшие результат в группе «Средние специальные, профессионально-технические, высшие учебные заведения города Гатчины» показал Гатчинский педколледж им. К.Д. Ушинского, 2 место - технический факультет ГИЭФПТ, 3 место – ГИЭФПТ.

Среди спортивных клубов и сборных команд по инициативе победил спортивный клуб «Феникс», 2 место - СК «Сокол», 3 место – «Гатчинские пробежки», 4 место - RunTV, 5 место – «Гатчинские пробежки», 6 место - Гатчинская дистанция пути, 7 место – «Сокол» - родители, 8 место – «Гатчинские пробежки».

Организатор праздника спорта – комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района поблагодарил всех участников за отличное настроение, спортивную мотивацию и старания, а спонсоров - за дополнительные призы победителям и призерам.

Следующее беговое событие Гатчины - первенство города по кроссу пройдет 2 октября.

Татьяна Можаева