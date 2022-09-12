День города на беговых дорожках
По традиции гатчинские легкоатлеты отметили День города на беговых дорожках. Их спортивный настрой поддерживали сотни болельщиков. Абсолютным победителем легкоатлетической эстафеты стала команда спортивного клуба «Феникс» Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.
Легкоатлетическая эстафета, посвященная 226-летию со дня присвоения Гатчине статуса города, прошла на стадионе Государственного института экономики, финансов, права и технологий. В ней приняли участие более 200 спортсменов разного возраста.
Парад открытия соревнований начался с приветственных слов заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района Марка Кравчука и депутата Законодательного собрания Ленинградской области Александра Русских. После церемонии награждения спортивного актива свое мастерство продемонстрировали тренеры и инструкторы Федерации Киокусинкай Ленинградской области.
В этом году легкоатлетической эстафете - любимому массовому состязанию горожан исполнилось 13 лет. Соревновательная часть прошла в семи забегах для команд из пяти групп: школы, средние профессиональные и высшие учебные заведения, спортивные клубы и 14-я Спартакиада трудовых коллективов города Гатчины (1 и 2 дивизионы).
Среди школ города Гатчины места распределились следующим образом: 1 место - Гатчинский лицей №3, 2 место - школа №9, 3 место - школа №2, 4 место - гимназия им. К.Д. Ушинского, 5 место - школа №1, 6 место - школа №7,7 место - школа №8.
Эстафету в зачет 14-й Спартакиады трудовых коллективов города Гатчины (1 дивизион) выиграл комитет образования, 2 место - АО 218 АРЗ, 3 место - НИЦ Курчатовский - ПИЯФ, 4 место - завод «Буревестник», 5 место - Гатчинский МФЦ. В втором дивизионе победу одержала - Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Ленобласти, 2 место – «Звезда», 3 место – «Баррикада», 4 место - Гатчинская КМБ.
Лучшие результат в группе «Средние специальные, профессионально-технические, высшие учебные заведения города Гатчины» показал Гатчинский педколледж им. К.Д. Ушинского, 2 место - технический факультет ГИЭФПТ, 3 место – ГИЭФПТ.
Среди спортивных клубов и сборных команд по инициативе победил спортивный клуб «Феникс», 2 место - СК «Сокол», 3 место – «Гатчинские пробежки», 4 место - RunTV, 5 место – «Гатчинские пробежки», 6 место - Гатчинская дистанция пути, 7 место – «Сокол» - родители, 8 место – «Гатчинские пробежки».
Организатор праздника спорта – комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района поблагодарил всех участников за отличное настроение, спортивную мотивацию и старания, а спонсоров - за дополнительные призы победителям и призерам.
Следующее беговое событие Гатчины - первенство города по кроссу пройдет 2 октября.
Татьяна Можаева