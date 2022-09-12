Область расширяет раздельный сбор

Расширять возможности придомового раздельного сбора пластика и стекла за счет средств федерального и регионального бюджета администрации области помогает национальный проект «Экология».

«Раздельно накапливают пластик и стекло, сделав это полезной ежедневной привычкой, жители большинства районов Ленинградской области. Дополнительные комплекты специальных контейнеров, благодаря федеральному и региональному софинансированию, появятся в течение 2022 года в Волховском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском, Сланцевском, Тосненском, Подпорожском и Приозерском районах. В общей сложности, с момента старта регионального проекта было собрано и переработано около 1000 тонн пластика и стекла через придомовой раздельный сбор. Теперь эта цифра будет расти. Учиться сортировать мусор важно для каждого, так как собранные полезные отходы сокращают долю размещения на полигонах, направляются в переработку, становятся новыми предметами быта или тарой», ― пояснила председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

Для получения субсидий по нацпроекту муниципалитет должен создать инфраструктуру ― современные контейнерные площадки, обустроенные в соответствии со всеми требованиями, и пройти конкурсный отбор.

Новые и дополнительные точки сбора пластика и стекла до конца 2022 года появятся в следующих населенных пунктах Гатчинского района: Кобринское, Высокоключевой, Воскресенское, Прибытково, Ивановка, Большое Рейзино, Терволово, Вырица, Сиверский, Белогорка, Новосиверская, Дружноселье, Куровицы, Большево, Старосиверская, Дружная Горка, Лампово.