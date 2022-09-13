81 год назад фашисты оккупировали Гатчину

866 дней город Гатчина находился под гнетом фашистских оккупантов. 13 сентября – в день горьких воспоминаний о начале фашистского террора на гатчинской земле, у стелы «Город воинской славы» собрались жители Гатчины. Глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим прочитала «Реквием» Роберта Рождественского. Глава Гатчины и района Виталий Филоненко напомнил о героизме наших великих предков, которые не встали на колени, а сражались до конца, веря в Победу советского народа:

- Красногвардейский укрепрайон не имел ни одного кадрового военного – только народное ополчение, и принял неравный бой с фашистами. Три недели истекающие кровью ополченцы выдерживали натиск врага. Это позволило Ленинграду подготовить последний оборонительный рубеж – Пулковские высоты, дало возможность вывезти из осажденного города детей на Большую землю. Это великая заслуга наших предков. …13 сентября 1941 года фашистские войска вошли в Гатчину – тогда Красногвардейск, и началось истребление советских людей. Да, именно истребление, – подчеркнул Виталий Андреевич.

На митинге выступили волонтер Гатчинского дворца молодежи Екатерина Арнаутова и председатель совета ветеранов войны и труда Гатчинского района Людмила Голубева. Говоря о военном подвиге гатчинцев, она провела параллель с днем сегодняшним:

- Слово «память» обращено не только к прошлому, но, прежде всего, к настоящему и будущему. Память учит нас и предостерегает, дает силы и надежду. Сегодня наши воины ведут борьбу не просто с украинскими нацистами – они сражаются с мировым злом. Не будем обольщаться: враг силен. Но мы – дети, внуки и правнуки победителей, в нас течет та же кровь, и мы так же сильны духом.

Людмила Голубева прочитала стихотворение Анны Ахматовой, написанное в 1942 году, и, к сожалению, актуальное сегодня:

Мы знаем, что ныне лежит на весах,

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

Память павших почтили минутой молчания. В церемонии возложения цветов приняли участие руководители города, ветераны, сотрудники администрации, представители гатчинских организаций, школьники, жители города воинской славы.