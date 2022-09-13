Под Гатчиной дорожники обновили первый участок Волковицкого шоссе

Протяженность отремонтированного участка составляет порядка восьми километров. Два слоя нового асфальта, укрепленные обочины, новые остановки и разметка — все это ждет водителей. По просьбам жителей здесь были построены посадочные площадки с пандусами, по которым удобно возить тележку, коляску или велосипед.

«Мы сейчас продолжаем ремонтировать шоссе уже на втором участке от Волковиц в сторону Кипени. Этот ремонт обгоняет график на год и таким образом уже осенью трасса будет обновлена целиком от Кипени через Келози и до Cтарых Низковиц», — добавил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

На втором участке шоссе сейчас техника и дорожники ведут укладку чернового (выравнивающего) слоя нового асфальта. «Ленавтодор» призывает водителей быть внимательными, соблюдать правила движения и реагировать на указания регулировщиков: местами здесь вводится реверсивное движение.

Ремонт Волковицкого шоссе — пятый на региональных трассах Гатчинского района по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Здесь уже обновлено шоссе от Романовки до Павловска и трасса между Сокколово и Мариенбургом. Завершаются работы на подъезде к станции Дивенская и на Кезевской дороге в Сиверском.