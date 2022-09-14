Александр Куприн: помним, любим!

Литературно-исторический фестиваль по традиции приурочен ко дню рождения Александра Куприна (7 сентября 1870 года). Напомним, в Гатчине писатель жил с мая 1911 до осени 1919 года, навсегда оставив глубокий след в истории нашего города.

Куприна в Гатчине любят, называя его «Всероссийским гатчинским жителем». И дело, наверное, не только в его плодотворном с литературной и житейской точки зрения пребывании здесь, но и в неугомонном характере писателя, заметно оживившего тихую жизнь провинциального городка. Неудивительно, что Гатчина полна энтузиастов, которые не только бережно сохраняют память о писателе, но и проводят свои исследования, устраивают культурные мероприятия, в число которых вошел и любимый гатчинцами Купринский фестиваль.

«Чудная штука — эта жизнь!»

Начало ежегодному Купринскому фестивалю было положено десять лет назад по инициативе Константина Иванова и Александра Маврина, которых поддержали их друзья и творческие коллективы Гатчины. Эта традиция закрепилась, и без этого уютного, веселого и доброго праздника начало сентября в нашем городе уже немыслимо.

На этот раз Куприн-фест совпал по времени с празднованием дня города Гатчины, внеся в большой городской праздник свою яркую и незабываемую ноту. Фестивальные интерактивные площадки развернулись на площадке у Гатчинского Дома культуры, перенося гостей праздника в Гатчину начала прошлого века, в жизнь предреволюционной империи, в литературные и музыкальные салоны.

По тенистым аллеям бродили самые разные «гости» из минувшей эпохи – скромные барышни и блестящие светские дамы, студенты и важные господа. За порядком следил дворник с бляхой под номером 7 и со свистком. Справляться с этим важным заданием ему помогал патруль гатчинской полиции.

От начала до конца праздник в честь самого себя лично сопровождал Александр Куприн, в роли которого выступил его гатчинский «двойник» Александр Маврин. В нарядной толпе мелькал строгий черный сюртук самого загадочного купринского персонажа - Мефодия Тоффеля (Константин Иванов). Кстати, пообщаться лично с этими двумя важными особами можно было в салоне Тоффеля. Здесь проходили таинственные встречи, велись утонченные интеллектуальные беседы и, возможно, перемывались «косточки» современникам Куприна — например, художнику Павлу Щербову, чьи карикатуры можно было увидеть тут же, на выставке из фондов музея-усадьбы П.Е. Щербова.

А позади салона, на фоне яблочного сада, развернулся Купринский пленэр - на глазах почтеннейшей публики яркие осенние натюрморты писали юные художники из детской художественной школы города Гатчины. Кстати, «натуру» для натюрмортов в виде свежайших овощей и цветов им предоставили сотрудники Гатчинской Дворцовой фермы.

«...За то, что Вы существуете»

Купринский фестиваль открылся ровно в полдень литературно-музыкальной композицией, подготовленной артистами гатчинских театров. Но перед тем, как прозвучали первые фанфары, Александра Куприна, его друзей и гостей праздника приветствовали руководители Гатчинского района Людмила Нещадим и Виталий Филоненко.

- История нашего города действительно богата, - напомнила Людмила Нещадим. - В нем жили удивительные люди и звучали удивительные имена, навсегда вписанные в историю Гатчины, нашей страны и всего мира. И мы будем сохранять эту историю, в то же время делая наш город самым современным.

Виталий Филоненко поблагодарил гатчинцев за любовь и преданность своему городу, добавив, что, объединившись, мы сможем сделать Гатчину еще лучше, чем сейчас.

«Я бесконечно благодарен Вам только за то, что Вы существуете» - именно эти слова из знаменитой повести «Гранатовый браслет» дали название юбилейной литературно-музыкальной композиции. И действительно, ее главной темой на этот раз стала любовь, которой Александр Куприн посвятил многие свои произведения. «Олеся», «Суламифь», «Гранатовый браслет» - все эти многие другие тексты нам хорошо известны. А вот многие ли, например, читали рассказ «Любовь», который Куприн написал уже в эмиграции по воспоминаниям от своего пребывания в Марселе в 1912 году?

- Сегодня мы говорим в основном о любви, причем о любви истинной, глубокой, жертвенной, порой трагической, - говорит режиссер литературно-музыкальной композиции Юлия Мартынова. - Эта тема, несомненно, была важна и для Куприна, ведь он сам был полон любви — любви к жизни, к своим разнообразным занятиям, к женщине, наконец... На мой взгляд, наш купринский праздник растет в литературном смысле. На этот раз мы использовали в нашей композиции отрывки из таких малоизвестных произведений Куприна, как рассказы «Колесо времени» и «Сильнее смерти».

Зрители, затаив дыхание, наблюдали, как на сцене любили, радовались, смеялись и умирали персонажи купринских книг, танцевали элегантные пары, звучали любимые старинные романсы.

А те, кто устал от сильных чувств и праздничного шума, мог укрыться в темном зале театра-студии «За углом», где проходили сеансы ретро-синематографа. Здесь свои замечательные документальные и художественные ленты представлял режиссер Максим Колесников (творческое объединение «Капуста-фильм»).

Битва поэтов: под знаком Фофанова

В этот день, в рамках купринского фестиваля, на сцене у Дома культуры состоялось еще одно ставшее уже традиционным событие - «Битва поэтов», которую организовала редакция гатчинской газеты «Уездные вести».

Отличительная черта гатчинского поэтического конкурса — посвящение каждой «Битвы» какому-нибудь поэту, связанному с Гатчиной или Петербургом. Такими поэтами уже были Виктор Шутилов, Александр Кушнер, Николай Терентьев, Виктор Соснора. На этот раз поэтическое состязание посвятили Константину Фофанову, который на протяжении многих лет жил в Гатчине.

Участие в состязании приняли двадцать поэтов из Гатчины, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы.

- С каждым годом популярность «Битвы поэтов» растет, - говорит один из организаторов «Битвы поэтов» Алёна Рыбакова. - Все больше поэтов проявляют желание принять участие в нашем состязании. Очень приятно видеть знакомые лица, но много у нас и новых участников. В этом году у нас десять «новеньких» и десять персонально учрежденных призов...

В состав жюри по традиции вошел Король поэтов прошлого года: напомним, в 2021 году им стал Владимир Калиманов. Умение показать себя в этом году оценивала режиссер Гатчинского Театра юного зрителя Елена Котельникова. Председателем жюри стал известный российский поэт, прозаик и публицист, член Союза писателей России Владимир Шемшученко.

Битва поэтов проходила в несколько туров, причем на сцене должны были звучать не только их собственные произведения, но и стихи Фофанова. После напряженной борьбы в финал вышли два поэта — Франческо (Москва) и Игорь Никольский (Санкт-Петербург). В итоге, после продолжительных дебатов членов жюри, Королём поэтов-2022 стал Игорь Никольский. Звание «Любимца публики» получила поэтесса Мэри Дарк из Сестрорецка.

Праздник удался!

Несмотря на новую локацию Купринского фестиваля и его совпадение по времени с Днем города Гатчины, по мнению участников и гостей фестиваля, праздник удался.

- На мой взгляд, все, что может рассказать нам о Куприне — литературные и исторические экскурсии, выставки и фестивали - нам только на пользу, - считает сотрудник библиотеки им. А.И. Куприна Наталья Юронен.

- Замечательно, что Купринский фестиваль возвращается к нам в прежнем формате, - говорит гатчинский краевед Андрей Бурлаков. - Александра Куприна гатчинцы очень любят, помнят и почитают. Я считаю, что это одна из главных фигур нашей истории, и у нас должен возникнуть настоящий музей, посвященный Куприну. Это счастье, что у нас сегодня такая хорошая погода, собралась такая замечательная публика, организаторы, как всегда, на высоте — подготовили много всего нового и интересного. Я считаю, что Купринский фестиваль удался. Желаю ему и дальше жить-поживать и добрых друзей наживать!

Юлия Лысанюк

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