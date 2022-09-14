Гатчинский осенний фотокросс приглашает!

Старт команд - 18 сентября в 12.00 в Сиреневом сквере (ул. Достоевского, д.2).

Предварительная запись команд здесь: https://vk.com/topic-51414414_48817700

К участию в фотокроссе допускаются участники-одиночки и команды, состоящие не более чем из четырёх человек.

К старту допускаются команды с любыми цифровыми устройствами.

На старте каждая команда получает один кросс-лист с тремя темами.

Команды-участники в срок до 15.00 часов сдают в электронном виде одну наиболее удачно получившуюся фотографию по темам.

Подведение итогов фотокросса с вручением наград от Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района состоится 18 сентября 2022 года в 17.00 часов в большом зале Гатчинского Дворца молодёжи (ул. Достоевского, д.2).

Уже объявлена тема ВНЕ конкурса: «Пародия на картины известных художников». Работы принимает Александр Почечуев до 15.00 часов 18 сентября https://vk.com/thesher1ff Обязательно передать цвет, выдержать и построить композицию, сохранить тему картины. Использовать можно все, начиная от упаковочной пленки и заканчивая домашними животными. И уже есть первые работы от участников!