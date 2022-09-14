Новое соглашение – новые перспективы

Достигнуты договоренности о создании в Гатчине удаленной площадки Центра непрерывного повышения педагогического мастерства для юго-западного округа Ленинградской области.

«Для системы образования Гатчинского района заключенное соглашение - стратегический шаг, позволяющий кардинально расширить возможности поддержки педагогов и руководителей образовательных учреждений. Кроме того, будет создано отдельное образовательное пространство для общения и педагогического коворкинга. А это, несомненно, огромный плюс», - резюмировала результат переговоров Н.А. Быстрых.

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников является навигатором лучших педагогических практик Ленинградской области, источником новейших образовательных технологий и идей. Миссия центра - интеграция всех субъектов образовательной среды Ленинградской области в целях научно-методической поддержки и навигации профессионального развития педагогических и управленческих работников Ленинградской области на качественно новом уровне.