Выявлены превышения ПДК загрязняющих веществ в Гатчине

Как следует из официального ответа Росприроднадзора, который накануне опубликовали в социальных сетях эко-активисты города Гатчины, по результатам проведенных Росприроднадзором обследований в зоне влияния хозяйственной деятельности ООО «Новый Свет - Эко», ООО «ДМД-Вуд» (промзона №1 за Татарским переездом), ООО «Леноблкартон» (промзона №1) были зафиксированы превышения ПДК в атмосферном воздухе сероводорода в 1,6 раз и хлорида водорода в 1,16 раз.

Также Управлением в период с 22 августа по 4 сентября 2022 года был произведен отбор проб атмосферного воздуха в 84 контрольных точках с привлечением специалистов ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» и в 36 контрольных точках с привлечением специалистов ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФO». Точки отбора проб были выбраны с учетом основных производственных зон и предприятий-загрязнителей атмосферного воздуха в Гатчинском районе.

По результатам проведенных лабораторных испытаний выявлены превышения ПДК загрязняющих веществ в следующих контрольных точках:

- Гатчин, промзоны № 1 - по сероводороду,

- Гатчина, Пушкинское шоссе – по этилбензолу,

- промзона в Новом Свете – по сероводороду,

- Гатчина, микрорайон Хохлово поле – по оксиду углерода, сероводороду, этилбензолу,

- в Малом Верево - по сероводороду и ксилолу,

- в Малых Колпанах – по оксиду углерода, фенолу, ксилолу.

По результатам выявленных значительных превышений ПДК в атмосферном воздухе по загрязняющему веществу «сероводород» в п. Новый Свет Управлением повторно инициирован сбор и подготовка материалов для организации проведения внеплановой выездной проверки по согласованию с прокуратурой Ленинградской области в отношении ООО «Новый Свет – Эко».

Информация о выявленных превышениях ПДК концентраций загрязняющих веществ на территории, непосредственно прилегающей к объектам, подлежащих региональному надзору, направлена в Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области для принятия мер реагирования в рамках установленных полномочий.