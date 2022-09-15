Какие общественные пространства появятся в Гатчинском районе в 2023 году?

В феврале 2022 года в Ленинградской области прошло единое рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году. Жители Гатчинского района приняли активное участие в голосовании, в итоге наш района вошел в число лидеров по региону, и, как следствие, - сразу 13 территорий получат финансирование на реализацию проектов.

Сумма субсидий, выделенных на обустройство новых общественных пространств поселениям Гатчинского района – более 140 млн рублей. Работы будет проводиться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В городе Гатчине появится сквер «Гатчинский дворик» - это территория за кинотеатром «Победа», ограниченная домом № 77 по ул. Чкалова, домами 2, 4 и 6 по ул. Красной и домами 3 и 5 по пр. 25 Октября.

Жители Коммунара проголосовали за обустройство центральной площади у Дома культуры, а жители Новосветского поселения – за общественную территорию к административному зданию рядом с д.6 в п. Новый Свет.

Веревское поселение получит субсидию на обустройство парка «Яблоневый сад» в д. Малое Верево, ул. Кириллова, д. 1а, а Сусанинское поселение – на парк «Дикси» в п. Кобралово.

В Войсковицком поселении будет обустроена «Танковая аллея» в п. Новый Учхоз, в Дружногорском поселении – сквер Ритингов в п. Дружная Горка.

В Кобринском поселении новой точкой притяжения жителей станет «Березовая роща» в п. Высокоключевой.

В Сиверском поселении преобразится общественная территория по ул. Вокзальной в п. Сиверский, а в Таицком поселении - общественное пространство по ул. Санаторской, д.9 в д. Большие Тайцы.

В Пудомягском поселении в 2023 году будет обустроен сквер «Мозаика» в д. Пудомяги, в Пудостьском поселении - сквер детского творчества в п. Пудость, ул. Зайончковского, д. 1-2, а в Сяськелевском поселении - сквер «Солнечный» в д. Сяськелево, д. 16.

Напомним, что в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Гатчинском районе ведутся работы в десяти поселениях.

Елена Суралёва