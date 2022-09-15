Осенний фестиваль ГТО
С 20 сентября по 20 октября на площадках школ Гатчины и Гатчинского района будет проходить прием нормативов по бегу в рамках Осеннего легкоатлетического фестиваля.
Рубрики: Спорт
Центр тестирования ГТО в Гатчинском районе сообщает, что вся необходимая информация направлена по образовательным организациям Гатчинского района. О конкретной дате проведения необходимо узнавать в своей школе.
Беговые дисциплины спортивной программы фестиваля являются обязательными видами для того, чтобы претендовать на знаки отличия ГТО. В ноябре и декабре приема нормативов по бегу не будет по причине неблагоприятных погодных условий и соблюдения требований техники безопасности при выполнении нормативов.
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