Осенний фестиваль ГТО

Центр тестирования ГТО в Гатчинском районе сообщает, что вся необходимая информация направлена по образовательным организациям Гатчинского района. О конкретной дате проведения необходимо узнавать в своей школе.

Беговые дисциплины спортивной программы фестиваля являются обязательными видами для того, чтобы претендовать на знаки отличия ГТО. В ноябре и декабре приема нормативов по бегу не будет по причине неблагоприятных погодных условий и соблюдения требований техники безопасности при выполнении нормативов.