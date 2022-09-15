В Гатчине открывается кинофестиваль "Литература и кино"

Как поделились организаторы кинофорума, фабула мероприятия опирается на эстетику фильмов режиссёра Дэвида Линча, с творчеством которого, разумеется, хорошо знакома кинематографическая аудитория фестиваля. Три сезона культового телесериала «Твин Пикс» известны широким массам зрителей и, конечно, людям, чья профессия — синема.

В акции не будет прямых заимствований сюжета «Твин Пикса», не используются даже имена персонажей, но они легко узнаваемы. Это игра в Твин Пикс без его мрачной истории. Атмосфера мистического детектива, его образы, метафоры, символы будут переосмыслены и позволят создать канву мероприятия, близкую тематике и задачам кинофестиваля «Литература и кино». Антураж «Твин Пикса» и других фильмов Дэвида Линча отразится в сценографии, видеоряде, номерах артистов и подаче необходимого материала.

Такой подход даст возможность избежать некоторой сухости протокольных церемоний. Интрига заданного действия должна сохранить интерес ко всему, что в этот вечер будет происходить на сцене.

Трансляция церемонии открытия будет доступна в группе фестиваля «Литература и кино» ВКонтакте: https://vk.com/video-115699848_456239084

Начало в 19.00.