"За каждым объектом недвижимости должен стоять собственник"

Участниками заседания стали первый заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, председатель Комитета градостроительной политики Ленинградской области Игорь Кулаков, заместитель председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом Борис Яровенко, сотрудники Управления Росреестра по Ленинградской области. В формате видеоконференцсвязи присутствовали представители администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской области.

Руководитель Управления Игорь Шеляков выступил с докладом о реализации на территории Ленобласти совместных с правительством Ленинградской области проектов и обратил внимание участников на необходимость исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам реализации государственной программы «Национальная стратегия пространственных данных» от 11.08.2022 Пр-1424.

Председатель Комитета градостроительной политики Ленинградской области Игорь Кулаков, в ходе своего доклада, рассказал о результатах исполнения соглашения, заключенного между Росреестром и правительством Ленинградской области в части предоставления земельных участков под жилищное строительство. На 1 января 2022 года были направлены сведения по земельным участкам для внесения в ЕГРН общей площадью 10,6 га, по состоянию на 1 июля 2022 г. направлены сведения о земельных участках общей площадью 24 га, на сегодняшний день в Комитете градостроительной политики Ленинградской области на стадии рассмотрения находятся новые участки для жилищного строительства, до конца года планируется внесение в сервис Росреестра «Земля для стройки» земельных участков общей площадью 38 га, поэтому ранее обговоренные показатели будут полностью достигнуты.

Первый заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков отметил, что ключевым направлением в совместной деятельности является наведение полного порядка на земле Ленинградской области, чтобы у всех земельных участков были четкие координаты, а за каждым объектом недвижимости стоял собственник.

- Сегодня я ещё раз убедился в том, что мы работаем в одной команде, и, несмотря на то, что в этой работе переплетены разные проекты, в которых участвуют разные структуры, все работают в общем потоке, понимают друг друга, знают проблематику и оперативно отрабатывают, - отметил Роман Марков.

В завершении Коллегии вручили награды отличившимся сотрудникам Управления.

Ольга Демидова,

пресс-секретарь Управления Росреестра по Ленинградской области