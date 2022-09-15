Живые родники народных традиций

Как считает организатор выставки, руководитель квилт-студии «Гатчина» Наталья Косьянковская, мы давно уже живем в мире одноразовых вещей, все чаще забывая о живительных родниках нашей души — народных традициях, которые веками радовали и согревали человека. Новая экспозиция стала своего рода напоминанием об этих истоках, к которым склонны возвращаться все настоящие художники.

Большую часть выставки в музее занимают лоскутные работы. Как говорит Наталья Косьянковская, это неслучайно — именно так дает о себе знать ставший традиционным для Гатчины фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье», вдохновляющий многих гатчинских мастериц на творчество.

- Очень приятно, например, видеть здесь работы клуба лоскутного шитья «Сударушки» из Карташевской, - отметила Наталья Юрьевна. - Жительницы этого поселка не только замечательно шьют. Они еще и прекрасно поют, да и вообще живут очень интересной и насыщенной творческой жизнью.

На гатчинскую выставку клуб «Сударушки» представил уникальные льняные полотенца-рушники. Главная их особенность в том, что они выполнены не из новых тканей, а переделаны из старинных вещей — подзоров, салфеток, вышивок. Как объяснила Наталья Косьянковская, речь идет о так называемом экоквилте - новом направлении в лоскутном шитье, цель которого — дать старым вещам новую жизнь.

Свои рушники для экспозиции предоставили мастерицы Ольга Боевец, Зинаида Котенко, Александра Соколова, Светлана Иванова, Анна Градович. Кстати, совсем недавно в библиотеке им. Майкова в Сиверской открылась выставка целой коллекции рушников из Карташевской.

В экостиле выполнены также большое панно в синих тонах, собранное из нарезанных на квадратики старых джинсов (автор Татьяна Петрова), и лоскутная аппликация, выполненная из старых мебельных тканей (Наталья Косьянковская). Яркое лоскутное одеяло, сшитое из кромочек, оставшихся от шитья, представила Виктория Туленкова.

Еще одна очень интересная группа представленных на выставке изделий — гобелены. Шпалеры (гобелены, выполненные в классической технике из шерстяных нитей) представила Антонина Солодкая. Гобелены, сделанные в глубоких зеленых тонах из сизаля (волокна агавы, из которых плетут морские канаты), сплела вручную Наталья Косьянковская.

- Как всем художникам, особенно декоративно-прикладного искусства, нам всегда очень жалко что-то выбрасывать на помойку, - признается Наталья Косьянковская. - 25 лет у меня пролежали «хвостики» сизаля, оставшиеся от плетения в технике макраме. Но вот настала пора их выбрасывать, и мне их стало жалко. И я решила что-то сделать из этих хвостиков...

На выставке также можно увидеть вязаные крючком или спицами скатерть и салфетки с необычно составленным узором (Татьяна Ульянова и Нина Ульянова), классическую вышивку крестиком, образцы текстильной пластики (Варвара Иванова).

- Такие вещи сейчас даже негде разместить в наших квартирах, поэтому они обычно так и остаются лежать в чемоданчиках и сундучках, - говорит Наталья Косьянковская. - Но они могут стать прекрасным украшением в современном интерьере, не хуже любой «картины маслом» - достаточно закрепить их на натянутом на подрамник полотне.

А изумительно красивые украшения, выполненные в технике текстильной пластики (автор Наталья Еременко), даже не нужно приспосабливать «под современность»: они так необычны и изысканны, что подойдут «и для пира, и для мира».

Целую коллекцию варежек с уникальными народными орнаментами представили мастерицы из Гатчинского общества ингерманландских финнов «Инкери-Сеура».

В технике горячей эмали выполнено небольшое панно Кристины Косьянковской.

Изделия в технике батика представила мастер Татьяна Ткаченко. Как и эмаль, батик — одна из старейших техник, пришедшая нам из Юго-Восточной Азии.

- Эта выставка связана с нашими жизнью и бытом, - поделился впечатлениями об увиденном председатель Гатчинского товарищества художников Геннадий Садомовский. - Здесь представлена целая россыпь прекрасных работ, из которых тяжело выделить хотя бы одну, столько в каждую из них вложено сердца, души и мастерства. Подобные изделия вели меня с детства и дальше, по жизни: глядя на них, я вспоминаю, как вязала и шила моя мама...

Юлия Лысанюк